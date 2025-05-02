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≡ Флуд и оффтопик (часть 9)
 
 
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
18069
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 02.05.25 - 11:08
#5941
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Цитата:
maxsaf:
США больше не собираются играть роль посредника в переговорах между Россией и Украиной. Об этом заявила официальный представитель Госдепартамента Тэмми Брюс, подчеркнув необходимость прямого диалога между Москвой и Вашингтоном.

Оружие США перестали Украине давать и разведанные со спутников?))
Цитата:
maxsaf:
Ха-ха)) точнее никак? Они же чья-то колония)) я хочу понять чья

Европы и США а сейчас ещё и Китая
Туда и вывозят всё
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
18069
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 02.05.25 - 13:49
#5942
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Москали и хохлы из числа зетников

Можете объяснить мне парадокс

Как в вашей парадигме принципов и мер может одновременно сосуществовать два тезиса

1) против нас воюют не украинцы а США это плохо
2) США требуют от Украины ресурсов для оплаты помощи и дальнейших кредитов на вооружение и восстановление страны это хорошо

Что для вас хорошо и плохо в этих тезисах если так и так по любому гибнут ваши солдаты от американского оружия которое оплачивает Украина? Какая разница для вас то в итоге?))) я этого понять не могу?
От того что Тарас на фабрике будет работать для того чтобы руда с его комбината ушла в США а за это США дадут автоматы и танки для защиты страны что-то существенно изменилось для Вани сидящем в окопе под Белгородом?))

США дают цели через свои спутники
За это Украина заплатит
Не деньгами так рудой и что дальше? Вам то за ваше НПЗ разнесенное американским беспилотником так и так никто не заплатит
И сил потребовать оплаты ущерба у вас нет

Бинго
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
18069
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 02.05.25 - 13:53
#5943
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В 1945 году США выкатили счёт за помощь в Ленд Лизе СССР в размере 11 млн долларов
СССР потребовал пересмотреть сумму долга и начиная с 1973 года по 2006 уже Россия выплачивали эти долги


Ха-ха-ха думал нацисткий старый недобиток сидя в Аргентине
СССР ресурсная колония США ххаха
Мы сделали их)))
Примерно так я вижу болезненную иронию зетников
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Эл-починно
§ Эл-починно
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
10.06.22
Сообщений:
4265
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 02.05.25 - 14:00
#5944
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Цитата:
abaika95:
енд Лизе СССР в размере 11 млн долларов

ХА ха два раза
Цитата:
abaika95:
СССР ресурсная колония США ххаха

Что за бред.
Вы в какой школе учились? Миллионы СССР от Миллиардов Украины отличить сможете? :lol:
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s
* saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
7731
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 02.05.25 - 15:32
#5945
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Цитата:
maxsaf:
Солдатам

А журналистам?
Тело погибшей в российском плену украинской журналистки Виктории Рощиной было возвращено в Украину без части внутренних органов и с многочисленными следами пыток.

Об этом говорится в расследовании, проведенном двенадцатью СМИ из шести стран во главе с французским консорциумом журналистов Forbidden Stories. Собранные данные объединены в общий проект "Victoria Project". В расследовании участвовали, в частности, издания "Украинская правда" и "Важные истории".
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s
* saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
7731
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 02.05.25 - 15:33
#5946
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А ссылку забыл! Опубликовано в радио Азаттык
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s
* saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
7731
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 02.05.25 - 15:37
#5947
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Трамп усовершенствовал язык дипломатии Там где раньше говорили договор, теперь везде сделка!!!
Везде упоминают , что Трамп в гольф играет! Как по мне он завзятый картежник!
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
27543
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 02.05.25 - 17:45
#5948
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Цитата:
abaika95:
Европы и США а сейчас ещё и Китая Туда и вывозят всё

Ну ясно, ничья короче :lol:
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Гога
* Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
11786
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 02.05.25 - 19:56
#5949
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Цитата:
maxsaf:
Ну ты же не уходишь, вцепился как клещ ))

---Да не уйдет он никогда ! Он же здесь живет - в виртуальном мире :lol:
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Гога
* Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
11786
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 02.05.25 - 20:02
#5950
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Цитата:
111:
Да, Родину бросают прежде всего стукачи

----Кто -то недавно про глобализм тут говорил ? :-x Родину не бросают , а просто выбирают , где удобнее жить . И стукачество тут не причем . Зачем стучать , если чел сам про теплые полы рассказывает ?
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Гога
* Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
11786
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 02.05.25 - 20:13
#5951
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Цитата:
abaika95:
В 1945 году США выкатили счёт за помощь в Ленд Лизе СССР в размере 11 млн долларов СССР потребовал пересмотреть сумму долга и начиная с 1973 года по 2006 уже Россия выплачивали эти долги

---***По программе ленд-лиза в СССР было поставлено 17 500 тыс. тонн готовых изделий, станочное оборудование, полуфабрикаты, продовольствие и бензин, обошедшиеся казначейству США в 11,3 миллиарда долларов***
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Гога
* Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
11786
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 02.05.25 - 20:16
#5952
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Цитата:
abaika95:
начиная с 1973 года по 2006 уже Россия

---Ну как -то несерьезно с вашей стороны --- причем тут Россия в 1973 году?? :-x
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Гога
* Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
11786
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 02.05.25 - 20:18
#5953
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Цитата:
Эл-починно:
abaika95: енд Лизе СССР в размере 11 млн долларов ХА ха два раза Цитата:

----Видать не там смотрел , торопился :-x


----****По программе ленд-лиза в СССР было поставлено 17 500 тыс. тонн готовых изделий, станочное оборудование, полуфабрикаты, продовольствие и бензин, обошедшиеся казначейству США в 11,3 миллиарда долларов***
Профайл
1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
44342
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 02.05.25 - 21:06
#5954
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Цитата:
Гога:
Зачем стучать , если чел сам про теплые полы рассказывает ?

Не понял, это кто рассказывал про теплые полы?
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Гога
* Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
11786
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 02.05.25 - 21:09
#5955
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Цитата:
111:

----Марик , у тебя деменеция ??
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