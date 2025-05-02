Отправлено: - 20:38

maxsaf:

Ну так найдите мужика в депрессии, сводите в боулинг, в бильярдную, в сауну, дрель подарите, пусть тоже преобразится, а то какая-то одногендерная поддержка получается

Цитата:.....когда от меня баба ушла у меня диприсняк был я самопалом его уничтожал,дошло до белочки,потом обратился к психологу он мне помог сделали маникюр,педекюр,побрили причесали привёл другую бабу она мне беш с баурсаками как замутила и поехали мы в наше Боровое отдыхать в бывший тубсанаторий солёное озеро сосновый бор кумыс свежайший всё отошёл...всё помогло....