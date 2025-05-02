Отправлено: - 20:12

NG.kz:

«Альтернатива есть, но плохая» - На вопросы о платных дорогах ответил директор Костанайского филиала АО «НК «КазАвтоЖол»

Цитата:Альтернативы в Казахстане никогда не было, и в СССР проезжали с отцом по грунтовке, только потому, что основная дорога (на тот же Кушмурун) "битая была". А Сегодня за это ещё деньги брать - постыдились бы уже. И так народ налогами обложили, теперь и не проехать то толком. Ладно, если бы дороги как в Германии или Франции были бы. А так курам на смех, за стиральную доску деньги взимать!