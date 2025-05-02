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≡ «Альтернатива есть, но плохая» - На вопросы о платных дорогах ответил директор Костанайского филиала АО «НК «КазАвтоЖол»
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
51654
«Альтернатива есть, но плохая» - На вопросы о платных дорогах ответил директор Костанайского филиала АО «НК «КазАвтоЖол»
Отправлено: 02.05.25 - 19:46
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С 28 апреля в Костанайской области таких стало две. Кроме 163 км от Костаная до пункта пропуска «Кайрак», платным теперь является и 151-километровый участок трассы от Костаная до Денисовки. У тех, кто столкнулся с необходимостью платить за проезд в этом направлении, возникает много вопросов.
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v
§ vofkakst
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.06.15
Сообщений:
1258
Re: «Альтернатива есть, но плохая» - На вопросы о платных...
Отправлено: 02.05.25 - 19:46
#1
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Цитата:
На сегодня этот вопрос до конца не решен, -

Ну почему ? Ну где таких делают? Почему сначала делают платную дорогу, а только потом начинают задницу чесать, которой они думали, принимая это решение. Ну что за идиоты? Почему сначала надо поработать, а только потом зарплату получить, а не наоборот? Страна абсурда
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
16489
Re: «Альтернатива есть, но плохая» - На вопросы о платных...
Отправлено: 02.05.25 - 19:59
#2
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Не много не правильно. Альтернатива это вот рядом с автобаном параллельно. И когда тебе говорят вон ехай через мухосранск это почти что тебя нах послали. Мухосранск это не альтернатива.
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Эл-починно
§ Эл-починно
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
10.06.22
Сообщений:
4265
«Альтернатива есть, но плохая» - На вопросы о платных дорогах ответил директор Костанайского филиала АО «НК «КазАвтоЖол»
Отправлено: 02.05.25 - 20:12
#3
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Цитата:
NG.kz:
«Альтернатива есть, но плохая» - На вопросы о платных дорогах ответил директор Костанайского филиала АО «НК «КазАвтоЖол»

Альтернативы в Казахстане никогда не было, и в СССР проезжали с отцом по грунтовке, только потому, что основная дорога (на тот же Кушмурун) "битая была". А Сегодня за это ещё деньги брать - постыдились бы уже. И так народ налогами обложили, теперь и не проехать то толком. Ладно, если бы дороги как в Германии или Франции были бы. А так курам на смех, за стиральную доску деньги взимать!
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Эл-починно
§ Эл-починно
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
10.06.22
Сообщений:
4265
«Альтернатива есть, но плохая» - На вопросы о платных дорогах ответил директор Костанайского филиала АО «НК «КазАвтоЖол»
Отправлено: 02.05.25 - 20:19
#4
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ПС - в германиях кстати, для легковых бесплатно от слова совсем (ну естественно налогом на авто оплачено уже), а во Франции или Испании, действительно альтернативы есть. Причём едешь так же, как по ковровой дорожке, просто чуть медленнее. :lol:
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Гога
* Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
11786
Re: «Альтернатива есть, но плохая» - На вопросы о платных...
Отправлено: 02.05.25 - 20:50
#5
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Цитата:
Эл-починно:
в германиях кстати, для легковых бесплатно от слова совсем

---Ну они хотят как хорошо , а получается --как всегда :-x :lol: ;-)
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