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Флуд и оффтопик (часть 9)
Флуд и оффтопик (часть 9)
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 18069
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 02.05.25 - 11:08
Цитата:
Оружие США перестали Украине давать и разведанные со спутников?))
Цитата:
Европы и США а сейчас ещё и Китая
Туда и вывозят всё
maxsaf:
США больше не собираются играть роль посредника в переговорах между Россией и Украиной. Об этом заявила официальный представитель Госдепартамента Тэмми Брюс, подчеркнув необходимость прямого диалога между Москвой и Вашингтоном.
США больше не собираются играть роль посредника в переговорах между Россией и Украиной. Об этом заявила официальный представитель Госдепартамента Тэмми Брюс, подчеркнув необходимость прямого диалога между Москвой и Вашингтоном.
Оружие США перестали Украине давать и разведанные со спутников?))
Цитата:
maxsaf:
Ха-ха)) точнее никак? Они же чья-то колония)) я хочу понять чья
Ха-ха)) точнее никак? Они же чья-то колония)) я хочу понять чья
Европы и США а сейчас ещё и Китая
Туда и вывозят всё
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 18069
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 02.05.25 - 13:49
Москали и хохлы из числа зетников
Можете объяснить мне парадокс
Как в вашей парадигме принципов и мер может одновременно сосуществовать два тезиса
1) против нас воюют не украинцы а США это плохо
2) США требуют от Украины ресурсов для оплаты помощи и дальнейших кредитов на вооружение и восстановление страны это хорошо
Что для вас хорошо и плохо в этих тезисах если так и так по любому гибнут ваши солдаты от американского оружия которое оплачивает Украина? Какая разница для вас то в итоге?))) я этого понять не могу?
От того что Тарас на фабрике будет работать для того чтобы руда с его комбината ушла в США а за это США дадут автоматы и танки для защиты страны что-то существенно изменилось для Вани сидящем в окопе под Белгородом?))
США дают цели через свои спутники
За это Украина заплатит
Не деньгами так рудой и что дальше? Вам то за ваше НПЗ разнесенное американским беспилотником так и так никто не заплатит
И сил потребовать оплаты ущерба у вас нет
Бинго
Можете объяснить мне парадокс
Как в вашей парадигме принципов и мер может одновременно сосуществовать два тезиса
1) против нас воюют не украинцы а США это плохо
2) США требуют от Украины ресурсов для оплаты помощи и дальнейших кредитов на вооружение и восстановление страны это хорошо
Что для вас хорошо и плохо в этих тезисах если так и так по любому гибнут ваши солдаты от американского оружия которое оплачивает Украина? Какая разница для вас то в итоге?))) я этого понять не могу?
От того что Тарас на фабрике будет работать для того чтобы руда с его комбината ушла в США а за это США дадут автоматы и танки для защиты страны что-то существенно изменилось для Вани сидящем в окопе под Белгородом?))
США дают цели через свои спутники
За это Украина заплатит
Не деньгами так рудой и что дальше? Вам то за ваше НПЗ разнесенное американским беспилотником так и так никто не заплатит
И сил потребовать оплаты ущерба у вас нет
Бинго
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 18069
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 02.05.25 - 13:53
В 1945 году США выкатили счёт за помощь в Ленд Лизе СССР в размере 11 млн долларов
СССР потребовал пересмотреть сумму долга и начиная с 1973 года по 2006 уже Россия выплачивали эти долги
Ха-ха-ха думал нацисткий старый недобиток сидя в Аргентине
СССР ресурсная колония США ххаха
Мы сделали их)))
Примерно так я вижу болезненную иронию зетников
СССР потребовал пересмотреть сумму долга и начиная с 1973 года по 2006 уже Россия выплачивали эти долги
Ха-ха-ха думал нацисткий старый недобиток сидя в Аргентине
СССР ресурсная колония США ххаха
Мы сделали их)))
Примерно так я вижу болезненную иронию зетников
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 10.06.22
- Сообщений:
- 4259
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 02.05.25 - 14:00
Цитата:
ХА ха два раза
Цитата:
Что за бред.
Вы в какой школе учились? Миллионы СССР от Миллиардов Украины отличить сможете?
abaika95:
енд Лизе СССР в размере 11 млн долларов
енд Лизе СССР в размере 11 млн долларов
ХА ха два раза
Цитата:
abaika95:
СССР ресурсная колония США ххаха
СССР ресурсная колония США ххаха
Что за бред.
Вы в какой школе учились? Миллионы СССР от Миллиардов Украины отличить сможете?
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 02.05.25 - 15:32
Цитата:
А журналистам?
Тело погибшей в российском плену украинской журналистки Виктории Рощиной было возвращено в Украину без части внутренних органов и с многочисленными следами пыток.
Об этом говорится в расследовании, проведенном двенадцатью СМИ из шести стран во главе с французским консорциумом журналистов Forbidden Stories. Собранные данные объединены в общий проект "Victoria Project". В расследовании участвовали, в частности, издания "Украинская правда" и "Важные истории".
maxsaf:
Солдатам
Солдатам
А журналистам?
Тело погибшей в российском плену украинской журналистки Виктории Рощиной было возвращено в Украину без части внутренних органов и с многочисленными следами пыток.
Об этом говорится в расследовании, проведенном двенадцатью СМИ из шести стран во главе с французским консорциумом журналистов Forbidden Stories. Собранные данные объединены в общий проект "Victoria Project". В расследовании участвовали, в частности, издания "Украинская правда" и "Важные истории".
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 02.05.25 - 15:33
А ссылку забыл! Опубликовано в радио Азаттык
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 02.05.25 - 15:37
Трамп усовершенствовал язык дипломатии Там где раньше говорили договор, теперь везде сделка!!!
Везде упоминают , что Трамп в гольф играет! Как по мне он завзятый картежник!
Везде упоминают , что Трамп в гольф играет! Как по мне он завзятый картежник!
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 27.05.18
- Сообщений:
- 27542
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 02.05.25 - 17:45
Цитата:
Ну ясно, ничья короче
abaika95:
Европы и США а сейчас ещё и Китая Туда и вывозят всё
Европы и США а сейчас ещё и Китая Туда и вывозят всё
Ну ясно, ничья короче
-
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