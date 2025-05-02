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≡ "Труп на полу, тянется след бурого цвета" - Видео, снятое после группового убийства, изучили в суде Костаная
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
51653
"Труп на полу, тянется след бурого цвета" - Видео, снятое после группового убийства, изучили в суде Костаная
Отправлено: 02.05.25 - 17:31
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На записи - убитый Иван Малий лежит на животе у входной двери в прихожей. Судмедэксперты уделили особое внимание подтёку крови, идущему от трупа к двери, и срезали участок обоев стены, к которой примыкало тело, - на нём кровавый след с отпечатками пальцев.
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Эл-починно
* Эл-починно
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
10.06.22
Сообщений:
4259
"Труп на полу, тянется след бурого цвета" - Видео, снятое после группового убийства, изучили в суде Костаная
Отправлено: 02.05.25 - 17:31
#1
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//Все очевидцы - от отца Казачка до Даниила Неверова, снимавшего убийство, - были запуганы, либо не имели возможности вызвать полицию, так как подсудимые отобрали у них телефоны.//

Что за бред, а на что этот самый Неверов снимал убийство?
Да и при желании окно открыть можно же было и позвать на помощь?
Не очевидцы - а соучастники это.
ПС- что же это за папаша стрёмный такой, страх перед пацанами иметь!?

[Исправлено: Эл-починно, 02.05.2025 - 18:34]
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