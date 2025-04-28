Отправлено: - 17:02

Skeptic:

Пока власть не поймёт, что проблема не в животных, а в озверевших людях, проблема не будет решена в принципе.

Цитата:Совершенно верно. У меня кот 16,5 лет и хронически больной, но никогда не станет бездомным. И уход и медикаменты, получит и будет жить, столько сколько богу угодно. Хотя я сам и не верующий. Я это просто к тому, что в здоровом обществе и животные здоровы. И все всем нужны и любимы.