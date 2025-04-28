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«Корень этой проблемы - в человеке». Костанайские волонтеры - о трудностях и надеждах четвертого года программы ОСВВ
«Корень этой проблемы - в человеке». Костанайские волонтеры - о трудностях и надеждах четвертого года программы ОСВВ
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Я робот(Пользователи)
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- 20.12.07
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«Корень этой проблемы - в человеке». Костанайские волонтеры - о трудностях и надеждах четвертого года программы ОСВВ
Отправлено: 28.04.25 - 09:13
Государственная программа ОСВВ внедряется в Казахстане с марта 2022 года. Ее цель - гуманное сокращение численности бездомных животных для долгосрочного решения этой проблемы. О том, как программа работает в 2025 году, корреспондент «НГ» поговорил с волонтерами ОО «Надежда плюс kst».
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(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 29.10.18
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- 278
Re: «Корень этой проблемы - в человеке». Костанайские волонтеры...
Отправлено: 28.04.25 - 09:13
Надо вернуть отлов и утилизацию бродячих собак. И проблем не будет. А так только возможность содрать денег с государственных средств.
Re: «Корень этой проблемы - в человеке». Костанайские волонтеры...
Отправлено: 28.04.25 - 11:46
Надо внедрить отлов и утилизацию безответственных "хозяев" животных.
...
Пока власть не поймёт, что проблема не в животных, а в озверевших людях, проблема не будет решена в принципе.
...
Пока власть не поймёт, что проблема не в животных, а в озверевших людях, проблема не будет решена в принципе.
Re: «Корень этой проблемы - в человеке». Костанайские волонтеры...
Отправлено: 28.04.25 - 14:03
У них с отчётностью имеются большие проблемы. По запросу Правозащитного Центра Костанайской области в ходе проведения общественного контроля государственных закупок а отношении объекта - Управление ветеринарии акимата Костанайской области, Управление не смогло подтвердить объёмы работ и услуг по этим позициям, связанным с отловом, стерилизацией и размещением, за 2024 год.
«Корень этой проблемы - в человеке». Костанайские волонтеры - о трудностях и надеждах четвертого года программы ОСВВ
Отправлено: 28.04.25 - 17:08
Цитата:
Это у кого? У ветеринаров или у волонтёров?
EvilWizard:
У них
У них
Это у кого? У ветеринаров или у волонтёров?
Re: «Корень этой проблемы - в человеке». Костанайские волонтеры...
Отправлено: 28.04.25 - 20:13
Цитата:
У Управления и у его подрядчика. Речь про весь 2024 год и, в частности, о Костанае тоже, и именно по всем позициям - отлов, стерилизация и размещение до выпуска. Хотя смотрели всю область. В частности, по ИП «Олейничук» из всего запрошенного ничего не предоставлено и ничего не подтверждается. Там в целом беда с подтверждением исполнения договоров гос. закупок. Придираться не стали, знаем, что работают. Но так за государственные деньги, конечно, не отчитываются. Но проблемы с отчётностью там однозначно, у подрядчиков тоже. Да и Управление само по себе проблемное в целом.
Ответом Ревизионной комиссии по Костанайской области от 24.04.2025г. на перенаправленное Антикором в ДВГА обращение ОО "Правозащитный Центр Костанайской области" с поручением о проведении аудита сообщено - назначено проведение полной ревизии в Управлении.
Skeptic:
У ветеринаров или у волонтёров?
У ветеринаров или у волонтёров?
У Управления и у его подрядчика. Речь про весь 2024 год и, в частности, о Костанае тоже, и именно по всем позициям - отлов, стерилизация и размещение до выпуска. Хотя смотрели всю область. В частности, по ИП «Олейничук» из всего запрошенного ничего не предоставлено и ничего не подтверждается. Там в целом беда с подтверждением исполнения договоров гос. закупок. Придираться не стали, знаем, что работают. Но так за государственные деньги, конечно, не отчитываются. Но проблемы с отчётностью там однозначно, у подрядчиков тоже. Да и Управление само по себе проблемное в целом.
Ответом Ревизионной комиссии по Костанайской области от 24.04.2025г. на перенаправленное Антикором в ДВГА обращение ОО "Правозащитный Центр Костанайской области" с поручением о проведении аудита сообщено - назначено проведение полной ревизии в Управлении.
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 09.02.12
- Сообщений:
- 16488
«Корень этой проблемы - в человеке». Костанайские волонтеры - о трудностях и надеждах четвертого года программы ОСВВ
Отправлено: 28.04.25 - 20:21
Вобщем я знаю выход. Давайте мне 50 лямов сразу всю сумму предоплатой. Я избавлю город от бродячих собак на 10 лет вперёд.
Условие одно не каких чеков и фото я предоставлять не буду. Вы просто уже через 2-3 месяца больше бродячих псов не увидите.
Экономия бюджета огромная. А так вы и будите каждый год по 24 ляма тратить то подрядчикам, то субподрядчикам то откаты.) А толку ноль.)
Условие одно не каких чеков и фото я предоставлять не буду. Вы просто уже через 2-3 месяца больше бродячих псов не увидите.
Экономия бюджета огромная. А так вы и будите каждый год по 24 ляма тратить то подрядчикам, то субподрядчикам то откаты.) А толку ноль.)
«Корень этой проблемы - в человеке». Костанайские волонтеры - о трудностях и надеждах четвертого года программы ОСВВ
Отправлено: 28.04.25 - 21:14
Цитата:
1. Нельзя быть таким кровожадным.
2. Чтобы бродячих собак и кошек не было, надо привлекать к жёсткой ответственности людей, а не ни в чём не виноватых животин.
Ибо люди плодятся без контроля, у многих из них чада просят собачку и/или котика, а наигравшись - выбрасывают на улицу.
Вы со своими настроениями за ними никогда не угонитесь.
Vit:
1. Нельзя быть таким кровожадным.
2. Чтобы бродячих собак и кошек не было, надо привлекать к жёсткой ответственности людей, а не ни в чём не виноватых животин.
Ибо люди плодятся без контроля, у многих из них чада просят собачку и/или котика, а наигравшись - выбрасывают на улицу.
Вы со своими настроениями за ними никогда не угонитесь.
А
(Журналисты)
- Регистрация:
- 14.08.20
- Сообщений:
- 27
Re: «Корень этой проблемы - в человеке». Костанайские волонтеры...
Отправлено: 02.05.25 - 16:13
Цитата:
Спасибо за комментарий, сообщите пожалуйста нам о результатах этой ревизии как станет известно.
EvilWizard:
Ответом Ревизионной комиссии по Костанайской области от 24.04.2025г. на перенаправленное Антикором в ДВГА обращение ОО "Правозащитный Центр Костанайской области" с поручением о проведении аудита сообщено - назначено проведение полной ревизии в Управлении.
Ответом Ревизионной комиссии по Костанайской области от 24.04.2025г. на перенаправленное Антикором в ДВГА обращение ОО "Правозащитный Центр Костанайской области" с поручением о проведении аудита сообщено - назначено проведение полной ревизии в Управлении.
Спасибо за комментарий, сообщите пожалуйста нам о результатах этой ревизии как станет известно.
«Корень этой проблемы - в человеке». Костанайские волонтеры - о трудностях и надеждах четвертого года программы ОСВВ
Отправлено: 02.05.25 - 17:02
Цитата:
Совершенно верно. У меня кот 16,5 лет и хронически больной, но никогда не станет бездомным. И уход и медикаменты, получит и будет жить, столько сколько богу угодно. Хотя я сам и не верующий. Я это просто к тому, что в здоровом обществе и животные здоровы. И все всем нужны и любимы.
Skeptic:
Пока власть не поймёт, что проблема не в животных, а в озверевших людях, проблема не будет решена в принципе.
Пока власть не поймёт, что проблема не в животных, а в озверевших людях, проблема не будет решена в принципе.
Совершенно верно. У меня кот 16,5 лет и хронически больной, но никогда не станет бездомным. И уход и медикаменты, получит и будет жить, столько сколько богу угодно. Хотя я сам и не верующий. Я это просто к тому, что в здоровом обществе и животные здоровы. И все всем нужны и любимы.
«Корень этой проблемы - в человеке». Костанайские волонтеры - о трудностях и надеждах четвертого года программы ОСВВ
Отправлено: 02.05.25 - 17:52
ПС- хотя это всё же не проблема власти, а по большей части общества.
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