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≡ Вновь почувствовать себя женщиной - Что происходит с участницами проекта "Преображения" после его завершения, рассказала жительница Костаная
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
51651
Вновь почувствовать себя женщиной - Что происходит с участницами проекта "Преображения" после его завершения, рассказала
Отправлено: 02.05.25 - 09:16
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В 2023 году Наталью СИГАЙ вытащили из депрессии после смерти мужа и помогли заново полюбить себя после инсульта. Корреспондент "НГ" поговорил с ней о жизни после "Преображения".
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Эл-починно
§ Эл-починно
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
10.06.22
Сообщений:
4256
Вновь почувствовать себя женщиной - Что происходит с участницами проекта "Преображения" после его завершения, рассказала жительница Костаная
Отправлено: 02.05.25 - 13:17
#15
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Цитата:
maxsaf:
Депутатки Ох, как же это плохо звучит...

Меня на немецком бесит это "гендерство" А тут и до Казахстана добрались - "дебилы" (с) - Лавров.
Профайл
Эл-починно
§ Эл-починно
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
10.06.22
Сообщений:
4256
Вновь почувствовать себя женщиной - Что происходит с участницами проекта "Преображения" после его завершения, рассказала жительница Костаная
Отправлено: 02.05.25 - 13:31
#16
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//В 2023 году Наталью СИГАЙ вытащили из депрессии после смерти мужа и помогли заново полюбить себя после инсульта.//

От депрессий, кто по жизни не научился их переносить, хорошо могла бы школьная практика в морге помочь. Ну или хотя бы уход за тяжелобольными в больнице. Потом домашние питомцы, учат переживать потерю и приносят понятие, что мир и дальше существует, только "ты сам дурак" если его не воспринимаешь. Развели поколение ромашек.
С инсультом конечно сложнее, но тоже регулярные проверки у врача, могли бы и это предотвратить. У меня в роде много инсультников. У меня врождённую мутацию по сворачиваемости крови в итоге обнаружили. С медикаментами выживаемо.

[Исправлено: Эл-починно, 02.05.2025 - 14:38]
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
7988
Вновь почувствовать себя женщиной - Что происходит с участницами проекта "Преображения" после его завершения, рассказала жительница Костаная
Отправлено: 02.05.25 - 14:19
#17
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Цитата:
Гога:
-Зачем ?



Он же написал, почему поехал: "..... А любил. Сильно любил...."
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