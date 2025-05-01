Даже частота, с которой президент говорит о защите других языков, заставляет его делать оговорку «само собой разумеется». Если разумеется, зачем повторять? На этот вопрос отвечает второй вид заразы - это зарубежные кукловоды и их марионетки, которые постоянно подвергают сомнению наши достижения. Читать новость
Вполне ЛИТЕРАТУРНОЕ слово: "..в "Кобзаре" украинца Т.Шевченко так сказано.
Цитата:
abaika95: Оправдываетесь
Вы написали - я ответил. Ответил и ОПРАВДЫВАЕТЕСЬ - наерное всё таки разные понятия.
Цитата:
abaika95: тоже Гренландию хотите захватить?)
Во первых - мы оба ПРЕДПРИНИМАТЕЛИ, просто масштабы РАЗНЫЕ, но подход ОДИНАКОВ - в бизнесе- еб...м не щёлкай и во вторых - как ГИПОТЕТИЧЕСКОМУ потомку Чингиз-хана - на помешало бы подумать об этом и сделать Казахстан не ДЕВЯТЫМ , а скажем ВОСЬМЫМ или СЕДЬМЫМ по размеру территории.
abaika95: @Тимур Гафуров что-то изменилось в правилах?
Вот пункт правил: 2.2.3. Искажение названий стран, национальностей (населения стран), фамилий президентов государств (руководителей правительств), а также ников (псевдонимов) пользователей сайта.
В данном случае использованы слова "хохлы" и "москали". Можно ли назвать это искажением слов "украинцы" и "россияне"? На мой взгляд, все-таки нет. Можно ли назвать сами эти слова оскорблением? На мой взгляд, все-таки нет. Но если слово высказано в адрес конкретного пользователя, и этот конкретный пользователь не согласен с таким наименованием, то мы принимаем меры.
Тимур Гафуров: Вы, кажется, путаете ее с другой школой - № 24 "А". А школа № 24, она же гимназия им. Мауленова - имеет полный цикл обучения
А, я про Алтынсарина 107, это может одна и та же школа без А, ладно, хорошо. Но почему тогда нам сказали, что до 4го учитесь тут на Алтынсарина 107, потом переходите в ту, о которой говорите вы, Гоголя Алтынсарина? Значит там что, нет начальных классов что ли? Вот эта 24 без А почему то, на Алтынсарина Павлова
ACROS: Вы написали - я ответил. Ответил и ОПРАВДЫВАЕТЕСЬ - наерное всё таки разные понятия.
Давайте так Зетник пытался в теме про президента РК меня подлавить на не последовательности Я ответил что на деньги российских граждан критикую развзяннцую Путиным агрессивную войну. Всё Вы же зачемто полезли доказывать что вы тут в отличии от других чистый,помытый итд Я показал что это не так Отклонение от темы пошло уже Дальше смысла нет тут Цитата:
Тимур Гафуров: В данном случае использованы слова "хохлы" и "москали". Можно ли назвать это искажением слов "украинцы" и "россияне"? На мой взгляд, все-таки нет. Можно ли назвать сами эти слова оскорблением? На мой взгляд, все-таки нет.
Конено НЕТ: - это ваши тёрки с этим зетником и меня в это не впутывайте и слова не переврачивайте , конкретно- я не перед кем НЕ ОПРАВДЫВАЮСЬ - моя позиция - НЕТ войне независимо от того как я отношусь к той или иной стороне- и ПЕРЕВОРАЧИВАТЬ не надо.
Цитата:
abaika95: полезли доказывать
Форум и диалоги тут - это не ваше частное мероприятия, а публичное поле и каждый имеет право высказать своё мнение НЕ СПРАШИВАЯ об этом НИКОГО.
Цитата:
abaika95: Отклонение от темы пошло уже
Это уже не ваша ПРЕРОГАТИВА.
Цитата:
abaika95: Поняли ,
Аргентина-Ямайка- 5:0
Цитата:
abaika95: показал что это не так
Всё так как я и написал: - ваши русские деньги и деньги Макса и Эль-почино- идут на войну, на убийство женщин, стариков и детей:- ваши в русскую армию, их- в армию украинскую.
Казахстан в отличие от ФРГ и Канады - НЕ ПОМОГАЕТ ни той ни другой стороне - ни МАТЕРИАЛЬНО, ни МОРАЛЬНО- она просто одновременно ТОРГУЕТ и с Украиной и с РФ.
Мои руки - ЧИСТЫЕ.
Торговля - это совсем ДРУГОЕ, та же воюющая с России Украина ВЕДЁТ бизнес с Россией и наоборот.
И повторяю - в моей статье не было ничего про войну России с Украиной. Я писал об опасениях президента РК и связанных с этим его указаниях. Далеко в обсуждении ушли от темы статьи. Вплоть до оскорблений, как я вижу. Не надо так.
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