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≡ Тимур ГАФУРОВ: Две фобии президента
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
51651
Тимур ГАФУРОВ: Две фобии президента
Отправлено: 01.05.25 - 09:24
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Даже частота, с которой президент говорит о защите других языков, заставляет его делать оговорку «само собой разумеется». Если разумеется, зачем повторять? На этот вопрос отвечает второй вид заразы - это зарубежные кукловоды и их марионетки, которые постоянно подвергают сомнению наши достижения.
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
7988
Тимур ГАФУРОВ: Две фобии президента
Отправлено: 02.05.25 - 11:10
#45
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Цитата:
abaika95:
перед каким-то зетником



Перед каким ??

Цитата:
abaika95:
название уничижительное


Вполне ЛИТЕРАТУРНОЕ слово: "..в "Кобзаре" украинца Т.Шевченко так сказано.

Цитата:
abaika95:
Оправдываетесь


Вы написали - я ответил.
Ответил и ОПРАВДЫВАЕТЕСЬ - наерное всё таки разные понятия.

Цитата:
abaika95:
тоже Гренландию хотите захватить?)


Во первых - мы оба ПРЕДПРИНИМАТЕЛИ, просто масштабы РАЗНЫЕ, но подход ОДИНАКОВ - в бизнесе- еб...м не щёлкай и во вторых - как ГИПОТЕТИЧЕСКОМУ потомку Чингиз-хана - на помешало бы подумать об этом и сделать Казахстан не ДЕВЯТЫМ , а скажем ВОСЬМЫМ или СЕДЬМЫМ по размеру территории.


Цитата:
abaika95:
его мысли читали между строк


См. коммент № 43.
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Т
* Тимур Гафуров
(Администрация сайта)
Регистрация:
05.01.07
Сообщений:
2584
Тимур ГАФУРОВ: Две фобии президента
Отправлено: 02.05.25 - 12:15
#46
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Цитата:
abaika95:
@Тимур Гафуров что-то изменилось в правилах?

Вот пункт правил:
2.2.3. Искажение названий стран, национальностей (населения стран), фамилий президентов государств (руководителей правительств), а также ников (псевдонимов) пользователей сайта.

В данном случае использованы слова "хохлы" и "москали".
Можно ли назвать это искажением слов "украинцы" и "россияне"? На мой взгляд, все-таки нет.
Можно ли назвать сами эти слова оскорблением? На мой взгляд, все-таки нет.
Но если слово высказано в адрес конкретного пользователя, и этот конкретный пользователь не согласен с таким наименованием, то мы принимаем меры.
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Т
* Тимур Гафуров
(Администрация сайта)
Регистрация:
05.01.07
Сообщений:
2584
Тимур ГАФУРОВ: Две фобии президента
Отправлено: 02.05.25 - 12:20
#47
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Цитата:
111:
Ну как бы выбор есть всегда, неужели нет там привязки по прописке к первой школе, либо еще ближе, гимназии Горького?

Нет там такого выбора.
Цитата:
111:
А 24я школа гимназия, ее можно вообще не считать, ее как бы нет, во первых она только до 4го включительно класса

Вы, кажется, путаете ее с другой школой - № 24 "А".
А школа № 24, она же гимназия им. Мауленова - имеет полный цикл обучения
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Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
11774
Тимур ГАФУРОВ: Две фобии президента
Отправлено: 02.05.25 - 12:35
#48
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Цитата:
111:
Не знаю, лучше хорошая война, чем плохой мир

---



---Снова всё перевернул
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Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
11774
Тимур ГАФУРОВ: Две фобии президента
Отправлено: 02.05.25 - 12:45
#49
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Цитата:
Тимур Гафуров:
И да - я вижу, что идет отклонение от темы моей статьи. Далее будем удалять.


---Ну зачем вы так ? На то и правила , чтобы были исключения из них . Люди общаются , не ругаются , не оскорбляют друг друга .А вы - сразу --УДАЛЯТЬ !!!! Будьте более лояльны.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
44339
Тимур ГАФУРОВ: Две фобии президента
Отправлено: 02.05.25 - 13:26
#50
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Цитата:
Тимур Гафуров:
Вы, кажется, путаете ее с другой школой - № 24 "А". А школа № 24, она же гимназия им. Мауленова - имеет полный цикл обучения

А, я про Алтынсарина 107, это может одна и та же школа без А, ладно, хорошо.
Но почему тогда нам сказали, что до 4го учитесь тут на Алтынсарина 107, потом переходите в ту, о которой говорите вы, Гоголя Алтынсарина?
Значит там что, нет начальных классов что ли?
Вот эта 24 без А почему то, на Алтынсарина Павлова



[Исправлено: 111, 02.05.2025 - 14:27]
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
18069
Тимур ГАФУРОВ: Две фобии президента
Отправлено: 02.05.25 - 13:39
#51
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Цитата:
ACROS:
Вы написали - я ответил. Ответил и ОПРАВДЫВАЕТЕСЬ - наерное всё таки разные понятия.

Давайте так
Зетник пытался в теме про президента РК меня подлавить на не последовательности
Я ответил что на деньги российских граждан критикую развзяннцую Путиным агрессивную
войну. Всё
Вы же зачемто полезли доказывать что вы тут в отличии от других чистый,помытый итд
Я показал что это не так
Отклонение от темы пошло уже
Дальше смысла нет тут Цитата:
Тимур Гафуров:
В данном случае использованы слова "хохлы" и "москали". Можно ли назвать это искажением слов "украинцы" и "россияне"? На мой взгляд, все-таки нет. Можно ли назвать сами эти слова оскорблением? На мой взгляд, все-таки нет.

Окей
Поняли ,приняли
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Эл-починно
§ Эл-починно
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
10.06.22
Сообщений:
4256
Тимур ГАФУРОВ: Две фобии президента
Отправлено: 02.05.25 - 13:42
#52
Комментарий удален модератором.
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
7988
Тимур ГАФУРОВ: Две фобии президента
Отправлено: 02.05.25 - 14:00
#53
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Цитата:
abaika95:
Дальше смысла нет



Конено НЕТ: - это ваши тёрки с этим зетником и меня в это не впутывайте и слова не переврачивайте , конкретно- я не перед кем НЕ ОПРАВДЫВАЮСЬ - моя позиция - НЕТ войне независимо от того как я отношусь к той или иной стороне- и ПЕРЕВОРАЧИВАТЬ не надо.

Цитата:
abaika95:
полезли доказывать


Форум и диалоги тут - это не ваше частное мероприятия, а публичное поле и каждый имеет право высказать своё мнение НЕ СПРАШИВАЯ об этом НИКОГО.


Цитата:
abaika95:
Отклонение от темы пошло уже


Это уже не ваша ПРЕРОГАТИВА.


Цитата:
abaika95:
Поняли ,



Аргентина-Ямайка- 5:0

Цитата:
abaika95:
показал что это не так


Всё так как я и написал: - ваши русские деньги и деньги Макса и Эль-почино- идут на войну, на убийство женщин, стариков и детей:- ваши в русскую армию, их- в армию украинскую.

Казахстан в отличие от ФРГ и Канады - НЕ ПОМОГАЕТ ни той ни другой стороне - ни МАТЕРИАЛЬНО, ни МОРАЛЬНО- она просто одновременно ТОРГУЕТ и с Украиной и с РФ.

Мои руки - ЧИСТЫЕ.

Торговля - это совсем ДРУГОЕ, та же воюющая с России Украина ВЕДЁТ бизнес с Россией и наоборот.
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
7988
Тимур ГАФУРОВ: Две фобии президента
Отправлено: 02.05.25 - 14:10
#54
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Цитата:
Гога:
.А вы - сразу --УДАЛЯТЬ



В этом мире всё - ПОСТОЯННО: - не будут выписывать газеты и журналя- ОТРЕЖЕМ газ, воду; будете сажать цветы в палисаднике или давать руль пацану - ШТРАФ; будете ОТКОЛНЯТЬСЯ от темы: - УДАЛИМ.
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Т
* Тимур Гафуров
(Администрация сайта)
Регистрация:
05.01.07
Сообщений:
2584
Тимур ГАФУРОВ: Две фобии президента
Отправлено: 02.05.25 - 14:12
#55
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Цитата:
111:
Значит там что, нет начальных классов что ли?

Не могу пояснить. Знаю только, что на моем микроучастке можно записать ребенка только в одну школу. И она - с государственным языком обучения.
А какая именно это школа - не суть важно в данном случае.
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Т
* Тимур Гафуров
(Администрация сайта)
Регистрация:
05.01.07
Сообщений:
2584
Тимур ГАФУРОВ: Две фобии президента
Отправлено: 02.05.25 - 14:17
#56
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
И повторяю - в моей статье не было ничего про войну России с Украиной. Я писал об опасениях президента РК и связанных с этим его указаниях.
Далеко в обсуждении ушли от темы статьи. Вплоть до оскорблений, как я вижу. Не надо так.
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
7729
Re: Тимур ГАФУРОВ: Две фобии президента
Отправлено: 02.05.25 - 15:25
#57
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Я предлагаю развить тему! Тех форумчан, кто использует айфон обвинить в убийстве Саддама Хуссейна! Схема та же, логика тоже!
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