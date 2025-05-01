Отправлено: - 12:20

111:

Ну как бы выбор есть всегда, неужели нет там привязки по прописке к первой школе, либо еще ближе, гимназии Горького?

111:

А 24я школа гимназия, ее можно вообще не считать, ее как бы нет, во первых она только до 4го включительно класса

Цитата:Нет там такого выбора.Цитата:Вы, кажется, путаете ее с другой школой - № 24 "А".А школа № 24, она же гимназия им. Мауленова - имеет полный цикл обучения