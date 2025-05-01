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Родителям мальчика, помогавшего укреплять дамбу в СКО, выписали штраф в 196 тысяч тенге
Родителям мальчика, помогавшего укреплять дамбу в СКО, выписали штраф в 196 тысяч тенге
N
Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 51650
Родителям мальчика, помогавшего укреплять дамбу в СКО, выписали штраф в 196 тысяч тенге
Отправлено: 01.05.25 - 16:58
В Петропавловске отец мальчика, оказывавшего помощь в борьбе с паводком, должен будет заплатить солидный штраф. На днях пресс-служба акима области распространила ролик, в котором рассказала, что на укреплении дамбы в поселке Тепличном работают всем миром, помогают даже дети.
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(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 27.05.18
- Сообщений:
- 27540
Родителям мальчика, помогавшего укреплять дамбу в СКО, выписали штраф в 196 тысяч тенге
Отправлено: 01.05.25 - 21:34
Цитата:
Тут согласен с вами, не обязательно было выставлять незаконно установленные лишние батареи отопления и теплый пол, теперь аким даст команду тепло отрезать у Марика в хатах чел сам себя сдал с потрохами
saba:
Ну и непонятна для меня жизнь напоказ, ладно когда показывает,как в туалет ходит во всех подробностях, но когда сам на себя срок вешает с гордостью выкладывая в интернет свои преступления это вообще какая-то психиатрия!
Ну и непонятна для меня жизнь напоказ, ладно когда показывает,как в туалет ходит во всех подробностях, но когда сам на себя срок вешает с гордостью выкладывая в интернет свои преступления это вообще какая-то психиатрия!
Тут согласен с вами, не обязательно было выставлять незаконно установленные лишние батареи отопления и теплый пол, теперь аким даст команду тепло отрезать у Марика в хатах чел сам себя сдал с потрохами
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Краснодар
- Регистрация:
- 06.07.18
- Сообщений:
- 11768
Родителям мальчика, помогавшего укреплять дамбу в СКО, выписали штраф в 196 тысяч тенге
Отправлено: 01.05.25 - 21:43
Цитата:
----Глубоко сомневаюсь , не читают они это .
maxsaf:
теперь аким даст команду тепло отрезать у Марика в хатах чел сам себя сдал с потрохами
теперь аким даст команду тепло отрезать у Марика в хатах чел сам себя сдал с потрохами
----Глубоко сомневаюсь , не читают они это .
Re: Родителям мальчика, помогавшего укреплять дамбу в СКО,...
Отправлено: 01.05.25 - 21:56
Цитата:
Не покалечил же.
Цитата:
На токарном станке работали; полуторку водили; сыном полка были; лошадей запрягали , да многое чего - и за всё это им ШТРАФЫ.
Цитата:
Цитата:
В данном случае: - пресс-служба акима области, то есть нашего земляка Гауеза.
Добринцофф:
сам себя покалечит
сам себя покалечит
Не покалечил же.
Цитата:
Гога:
А тогда это было в порядке вещей
А тогда это было в порядке вещей
На токарном станке работали; полуторку водили; сыном полка были; лошадей запрягали , да многое чего - и за всё это им ШТРАФЫ.
Цитата:
saba:
стукачей, то сколько расплодилось
стукачей, то сколько расплодилось
Цитата:
saba:
выкладывая в интернет свои преступления
выкладывая в интернет свои преступления
В данном случае: - пресс-служба акима области, то есть нашего земляка Гауеза.
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 10.06.22
- Сообщений:
- 4251
Родителям мальчика, помогавшего укреплять дамбу в СКО, выписали штраф в 196 тысяч тенге
Отправлено: 01.05.25 - 21:58
Странно, родителей каково то мальчика, нашли,
А того, кто перед Акиматом сжёт, не могут до сегодня найти.
А того, кто перед Акиматом сжёт, не могут до сегодня найти.
Re: Родителям мальчика, помогавшего укреплять дамбу в СКО,...
Отправлено: 01.05.25 - 22:07
Цитата:
Эта ситуация с мальчиком: - примерно похожа на ситуацию с бабушкой с Рудного сажавшей цветы в палисаднике для красоты во дворе и которую тоже оштрафовали.
Цитата:
Неужели: - по Закону Назарбаев и члены его семьи ОСВОБОЖДЕНЫ от уголовного преследования, так что Закон - НЕ ОДИН для всех.
В данном случае: - наверное был введён режим ЧС, раз ПАВОДОК, а если режим ЧС то мальчика, вернее его родителей, можно ОСВОБОДИТЬ от адм.ответственности.
Тут надо поработать администрации обл.акимата и адвокату для спасения чести мундира- всё таки они это начали.
111:
кто придумали брать за все штрафы
кто придумали брать за все штрафы
Эта ситуация с мальчиком: - примерно похожа на ситуацию с бабушкой с Рудного сажавшей цветы в палисаднике для красоты во дворе и которую тоже оштрафовали.
Цитата:
Добринцофф:
закон один для всех,
закон один для всех,
Неужели: - по Закону Назарбаев и члены его семьи ОСВОБОЖДЕНЫ от уголовного преследования, так что Закон - НЕ ОДИН для всех.
В данном случае: - наверное был введён режим ЧС, раз ПАВОДОК, а если режим ЧС то мальчика, вернее его родителей, можно ОСВОБОДИТЬ от адм.ответственности.
Тут надо поработать администрации обл.акимата и адвокату для спасения чести мундира- всё таки они это начали.
(Уважаемые пользователи)
- Регистрация:
- 15.05.11
- Сообщений:
- 10299
Родителям мальчика, помогавшего укреплять дамбу в СКО, выписали штраф в 196 тысяч тенге
Отправлено: 02.05.25 - 00:06
Цитата:
Ну нельзя в таком возрасте управлять квадроциклом,то что он сам не убился и никого не покалечил -это большое счастье,а вот этот штраф 196000 так просто копейки по сравнению с тем, что могло бы быть если бы этот щегол улетел мимо дамбы которую укреплял или покалечил кого нибудь.
У меня знакомые в 16 лет на моцике упали,водитель норм.а пассажир его друг на всю жизнь в инвалидной коляске остался.Головой надо думать, если она вообще есть преждем чем сажать щегла за руль на такой транспорт.
ACROS:
Эта ситуация с мальчиком: - примерно похожа на ситуацию с бабушкой
Эта ситуация с мальчиком: - примерно похожа на ситуацию с бабушкой
Ну нельзя в таком возрасте управлять квадроциклом,то что он сам не убился и никого не покалечил -это большое счастье,а вот этот штраф 196000 так просто копейки по сравнению с тем, что могло бы быть если бы этот щегол улетел мимо дамбы которую укреплял или покалечил кого нибудь.
У меня знакомые в 16 лет на моцике упали,водитель норм.а пассажир его друг на всю жизнь в инвалидной коляске остался.Головой надо думать, если она вообще есть преждем чем сажать щегла за руль на такой транспорт.
Re: Родителям мальчика, помогавшего укреплять дамбу в СКО,...
Отправлено: 02.05.25 - 05:10
Цитата:
Не спорю: - могло и так быть, но , слава Богу, не случилось.
Этот слуай просто попал на видео, а сколько таких - не только за рулём квадроцикла, но и за рулём АВТО.
Так что родители в ЛЮБЫХ ситуациях остаются родителями: - я сам в степи ДЕСЯТИЛЕТНИМУ внуку даю руль и погонять джип ( надеюсь ОРГАНЫ МВД не приедут ко мне со ШТРАФОМ).
Добринцофф:
нельзя в таком возрасте управлять квадроциклом,то что он сам не убился и никого не покалечил -
нельзя в таком возрасте управлять квадроциклом,то что он сам не убился и никого не покалечил -
Не спорю: - могло и так быть, но , слава Богу, не случилось.
Этот слуай просто попал на видео, а сколько таких - не только за рулём квадроцикла, но и за рулём АВТО.
Так что родители в ЛЮБЫХ ситуациях остаются родителями: - я сам в степи ДЕСЯТИЛЕТНИМУ внуку даю руль и погонять джип ( надеюсь ОРГАНЫ МВД не приедут ко мне со ШТРАФОМ).
1
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 17.01.12
- Сообщений:
- 44337
Родителям мальчика, помогавшего укреплять дамбу в СКО, выписали штраф в 196 тысяч тенге
Отправлено: 02.05.25 - 08:32
Цитата:
Помню когда в дороге от бригады до деревни мне дали впервые в лет 10 "партизаны" рулить то ли зил, то ли еще что то, ну рулил, вилял правда, тоже никого не убило.
Когда то же нужно начинать..
ACROS:
я сам в степи ДЕСЯТИЛЕТНИМУ внуку даю руль и погонять джип ( надеюсь ОРГАНЫ МВД не приедут ко мне со
я сам в степи ДЕСЯТИЛЕТНИМУ внуку даю руль и погонять джип ( надеюсь ОРГАНЫ МВД не приедут ко мне со
Помню когда в дороге от бригады до деревни мне дали впервые в лет 10 "партизаны" рулить то ли зил, то ли еще что то, ну рулил, вилял правда, тоже никого не убило.
Когда то же нужно начинать..
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 21.11.16
- Сообщений:
- 1565
Re: Родителям мальчика, помогавшего укреплять дамбу в СКО,...
Отправлено: 02.05.25 - 09:11
помогать он захотел, бери совок и насыпай мешки, хотя с пацана что взять, родители 100% чудаки через "мэ"
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Костанай
- Регистрация:
- 25.06.07
- Сообщений:
- 266
Re: Родителям мальчика, помогавшего укреплять дамбу в СКО,...
Отправлено: 02.05.25 - 12:04
А если бы на этом месте был бы сын какого-нибудь акима- наградили бы с почестями!!)))) Дебилизм возведенный в ранг закона!!!
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