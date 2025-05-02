Re: Продать… и проиграться. Как квартирный вопрос испортил...

Отправлено: - 11:25

А если родственники знали что Жумагалеев игроман зачем вообще имели с ним дело и допустили его к финансовым вопросам. При чем тут покупатели, у них же наверное есть все приходные документы с печятями? Ну а уж наша судебная система , которая на стороне ТОО это уже ни в какие ворота. Покупатель теперь в магазине оплачивая любой товар должен спрашивать продавца имеет ли он права продавать его?