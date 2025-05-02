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≡ Продать… и проиграться. Как квартирный вопрос испортил отношения жильцов и застройщика
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
51650
Продать… и проиграться. Как квартирный вопрос испортил отношения жильцов и застройщика
Отправлено: 02.05.25 - 11:25
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В последнее время замечаю, что сами фабулы судебных дел все чаще напоминают не то очень специфичный юмор Петросяна, не то вынос мозга в манере Пелевина. А здесь и вовсе смесь из недоброго юмора и сюрреализма.
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7
§ 71422
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
21.10.20
Сообщений:
166
Re: Продать… и проиграться. Как квартирный вопрос испортил...
Отправлено: 02.05.25 - 11:25
#1
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А если родственники знали что Жумагалеев игроман зачем вообще имели с ним дело и допустили его к финансовым вопросам. При чем тут покупатели, у них же наверное есть все приходные документы с печятями? Ну а уж наша судебная система , которая на стороне ТОО это уже ни в какие ворота. Покупатель теперь в магазине оплачивая любой товар должен спрашивать продавца имеет ли он права продавать его?
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