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Тимур ГАФУРОВ: Две фобии президента
Тимур ГАФУРОВ: Две фобии президента
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Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 51650
Тимур ГАФУРОВ: Две фобии президента
Отправлено: 01.05.25 - 09:24
Даже частота, с которой президент говорит о защите других языков, заставляет его делать оговорку «само собой разумеется». Если разумеется, зачем повторять? На этот вопрос отвечает второй вид заразы - это зарубежные кукловоды и их марионетки, которые постоянно подвергают сомнению наши достижения.
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Тимур ГАФУРОВ: Две фобии президента
Отправлено: 02.05.25 - 08:38
Цитата:
ОН по любому платит налоги в ФНС России, вне зависимости от того СДАЛИ его или НЕ СДАЛИ: - налог на квартиру - это есть налог на имущество и свои ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ налоговые обязательства он исполняет перед Правительством РФ, а не перед Правительством Казахстана и значит какая то часть этих уплаченных им налогов идут на ВОЙНУ или на поддержку СВО то есть на нужды руссской армиии- для убийства невинных украинских детей, стариков и женщин , точно так же как и у Эл почино и Макса, как бы они этого не отрицали - часть их уплаченных налогов идут на поддержку армии ВСУ, то есть на убийство курских детей, стариков и женщин.
Все вы оказывается ПОВЯЗАНЫ одной кровью-кровью убийства: - вне зависимости от того на какой стороне баррикад находитесь.
Налог с предпринимательской деятельности, то есть налог от дохода сдачи квартир - это уже другая статья налога - вот тут всё зависит от того - СДАЛИ его или НЕ СДАЛИ.
Еинственные кто тут ЧИСТЫЕ и у кого руки НЕ ЗАМАЗАНЫ кровью - это Я, Саба, 111, Кайрат, Добринцов и как ни странно несмотря на его ястребинность-Скептик, Таноми- но, это до поры до времени- может у кого есть малый или подпольный бизнесс или в Украине или в России.
родом из Шанхая2022:
тебя что налоги не платишь
тебя что налоги не платишь
ОН по любому платит налоги в ФНС России, вне зависимости от того СДАЛИ его или НЕ СДАЛИ: - налог на квартиру - это есть налог на имущество и свои ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ налоговые обязательства он исполняет перед Правительством РФ, а не перед Правительством Казахстана и значит какая то часть этих уплаченных им налогов идут на ВОЙНУ или на поддержку СВО то есть на нужды руссской армиии- для убийства невинных украинских детей, стариков и женщин , точно так же как и у Эл почино и Макса, как бы они этого не отрицали - часть их уплаченных налогов идут на поддержку армии ВСУ, то есть на убийство курских детей, стариков и женщин.
Все вы оказывается ПОВЯЗАНЫ одной кровью-кровью убийства: - вне зависимости от того на какой стороне баррикад находитесь.
Налог с предпринимательской деятельности, то есть налог от дохода сдачи квартир - это уже другая статья налога - вот тут всё зависит от того - СДАЛИ его или НЕ СДАЛИ.
Еинственные кто тут ЧИСТЫЕ и у кого руки НЕ ЗАМАЗАНЫ кровью - это Я, Саба, 111, Кайрат, Добринцов и как ни странно несмотря на его ястребинность-Скептик, Таноми- но, это до поры до времени- может у кого есть малый или подпольный бизнесс или в Украине или в России.
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 18066
Тимур ГАФУРОВ: Две фобии президента
Отправлено: 02.05.25 - 08:43
Цитата:
Громко, очень громко
Всё по заветам высшей партийной школы
Нагородить чушь а потом переобуться))
Давайте так
Откажитесь от уплаты налогов в РК так как наше государство торгует с Россией и по сути имеет выгоду от войны тогда и можете тут утвердить что вы чистый
А пока вы налоги платите а вы платите их пожалуйста не бегите тут впереди паровоза отчитываться перед какими-то не умным зетником чистый вы или нет)
Не прилично смотрится
ACROS:
Еинственные кто тут ЧИСТЫЕ и у кого руки НЕ ЗАМАЗАНЫ кровью - это Я
Еинственные кто тут ЧИСТЫЕ и у кого руки НЕ ЗАМАЗАНЫ кровью - это Я
Громко, очень громко
Всё по заветам высшей партийной школы
Нагородить чушь а потом переобуться))
Давайте так
Откажитесь от уплаты налогов в РК так как наше государство торгует с Россией и по сути имеет выгоду от войны тогда и можете тут утвердить что вы чистый
А пока вы налоги платите а вы платите их пожалуйста не бегите тут впереди паровоза отчитываться перед какими-то не умным зетником чистый вы или нет)
Не прилично смотрится
Тимур ГАФУРОВ: Две фобии президента
Отправлено: 02.05.25 - 08:56
Цитата:
Где там написано про чушь ?
А, руки у меня действительно - ЧИСТЫЕ и перед хохлами и перед москалями.
Я всегда был ПРОТИВ войны- лучше ТОРГОВАТЬ чем воевать.
Так что - МИМО - ни перед паровозом не бегу, ни перед Z-ками не оправдываюсь и тем более ни ппод кого и ни под чего - НЕ ПЕРЕОБУВАЮСЬ.
Так что то:- то что делает Трамп - он делает ПРАВИЛЬНО - он прямо читает мои мысли.
[Исправлено: ACROS, 02.05.2025 - 10:33]
abaika95:
Нагородить чушь а
Нагородить чушь а
Где там написано про чушь ?
А, руки у меня действительно - ЧИСТЫЕ и перед хохлами и перед москалями.
Я всегда был ПРОТИВ войны- лучше ТОРГОВАТЬ чем воевать.
Так что - МИМО - ни перед паровозом не бегу, ни перед Z-ками не оправдываюсь и тем более ни ппод кого и ни под чего - НЕ ПЕРЕОБУВАЮСЬ.
Так что то:- то что делает Трамп - он делает ПРАВИЛЬНО - он прямо читает мои мысли.
[Исправлено: ACROS, 02.05.2025 - 10:33]
Тимур ГАФУРОВ: Две фобии президента
Отправлено: 02.05.25 - 09:08
Цитата:
Ну он то русские товары тоннами скупает и каждый день, чтобы продать эти тонны нам.
С этим как?
ACROS:
Добринцов
Добринцов
Ну он то русские товары тоннами скупает и каждый день, чтобы продать эти тонны нам.
С этим как?
Тимур ГАФУРОВ: Две фобии президента
Отправлено: 02.05.25 - 09:11
Цитата:
Не знаю, лучше хорошая война, чем плохой мир между братьями славянами.
А то надоели с 14го года, особенно россияне, мол мы сила, Ахмат сила, первая армия в мире и тд.
Вот и узнали наконец, что российская армия это не то что вторая или какая то армия в мире, это позорная армия мародеров и воров, пусть даже и вторая армия.
ACROS:
Я всегда был ПРОТИВ войны
Я всегда был ПРОТИВ войны
Не знаю, лучше хорошая война, чем плохой мир между братьями славянами.
А то надоели с 14го года, особенно россияне, мол мы сила, Ахмат сила, первая армия в мире и тд.
Вот и узнали наконец, что российская армия это не то что вторая или какая то армия в мире, это позорная армия мародеров и воров, пусть даже и вторая армия.
Тимур ГАФУРОВ: Две фобии президента
Отправлено: 02.05.25 - 09:14
Цитата:
Объяви бойкот - перестань жрать
111:
С этим как?
С этим как?
Объяви бойкот - перестань жрать
Тимур ГАФУРОВ: Две фобии президента
Отправлено: 02.05.25 - 09:15
Цитата:
Опять будешь за гаражами две недели прятаться?
111:
российская армия это не то что вторая или какая то армия в мире, это позорная армия мародеров и воров
российская армия это не то что вторая или какая то армия в мире, это позорная армия мародеров и воров
Опять будешь за гаражами две недели прятаться?
Тимур ГАФУРОВ: Две фобии президента
Отправлено: 02.05.25 - 09:25
Цитата:
А, никак- тут тогда таким макаром можно и далёкого африканца, который в силу отсутствия у него не только интернета, но даже и радио, и не знает что идёт война, приписать к участникам войны, потому что он поставляют и в Россию и в Украину какой нибудь кофе или банан.
111:
С этим как?
С этим как?
А, никак- тут тогда таким макаром можно и далёкого африканца, который в силу отсутствия у него не только интернета, но даже и радио, и не знает что идёт война, приписать к участникам войны, потому что он поставляют и в Россию и в Украину какой нибудь кофе или банан.
Тимур ГАФУРОВ: Две фобии президента
Отправлено: 02.05.25 - 09:29
Цитата:
От этой, как вы говорите ХОРОШЕЙ войны- вы ничего не выиграли, наооборот- потеряли там родствениика - будущегго мужа, будущую семью, будущих ваших внуков и так далее.
Лучше ХУДОЙ мир- чем ДОБРАЯ война.
111:
лучше хорошая война,
лучше хорошая война,
От этой, как вы говорите ХОРОШЕЙ войны- вы ничего не выиграли, наооборот- потеряли там родствениика - будущегго мужа, будущую семью, будущих ваших внуков и так далее.
Лучше ХУДОЙ мир- чем ДОБРАЯ война.
Re: Тимур ГАФУРОВ: Две фобии президента
Отправлено: 02.05.25 - 09:52
Цитата:
Просто посчитал после его выступления на Ассамблее. Возможно, их больше, но в речи сделан упор на две опасности.
Цитата:
Надежда на помощь из-за рубежа совсем не противоречит ощущению опасности из-за рубежа.
Цитата:
Вы имеете в виду январь 22-го года? Тогда не страница пропала. а интернет отключили в Казахстане. Но редакция работала в обычном режиме - насколько позволяли обстоятельства.
родом из Шанхая2022:
не понял Тимур с чего ты взял что у него фобии аж две?
не понял Тимур с чего ты взял что у него фобии аж две?
Просто посчитал после его выступления на Ассамблее. Возможно, их больше, но в речи сделан упор на две опасности.
Цитата:
родом из Шанхая2022:
если одна из фобий возникнет соседи рядом помогут как было в январе
если одна из фобий возникнет соседи рядом помогут как было в январе
Надежда на помощь из-за рубежа совсем не противоречит ощущению опасности из-за рубежа.
Цитата:
родом из Шанхая2022:
ваша фобия была так сильна что страница пропала в те дни.....не скажите почему?
ваша фобия была так сильна что страница пропала в те дни.....не скажите почему?
Вы имеете в виду январь 22-го года? Тогда не страница пропала. а интернет отключили в Казахстане. Но редакция работала в обычном режиме - насколько позволяли обстоятельства.
Re: Тимур ГАФУРОВ: Две фобии президента
Отправлено: 02.05.25 - 09:58
Цитата:
Конкретика нужна была от президента - кого именно он имеет в виду.
Цитата:
Центр - он большой. Там, где живу я, на микроучастке только одна школа - № 24.
Цитата:
Совершенно верно. Есть вектор развития страны. Так что в данном случае возмущаться смысла нет.
abaika95:
А какая вам конкретика нужна?
А какая вам конкретика нужна?
Конкретика нужна была от президента - кого именно он имеет в виду.
Цитата:
111:
Что то не понятно, то есть понятно, что Тимур преувеличивает и очень много.. У нас вроде как есть первая и вторая центровские школы? На примере своего выпуска из казахского садика номер 9 говорю, что выбор был у всех.
Что то не понятно, то есть понятно, что Тимур преувеличивает и очень много.. У нас вроде как есть первая и вторая центровские школы? На примере своего выпуска из казахского садика номер 9 говорю, что выбор был у всех.
Центр - он большой. Там, где живу я, на микроучастке только одна школа - № 24.
Цитата:
abaika95:
Я думаю он констатирует факт но не возмущен
Я думаю он констатирует факт но не возмущен
Совершенно верно. Есть вектор развития страны. Так что в данном случае возмущаться смысла нет.
Re: Тимур ГАФУРОВ: Две фобии президента
Отправлено: 02.05.25 - 09:59
И да - я вижу, что идет отклонение от темы моей статьи. Далее будем удалять.
Тимур ГАФУРОВ: Две фобии президента
Отправлено: 02.05.25 - 10:11
Цитата:
Ну как бы выбор есть всегда, неужели нет там привязки по прописке к первой школе, либо еще ближе, гимназии Горького?
А 24я школа гимназия, ее можно вообще не считать, ее как бы нет, во первых она только до 4го включительно класса, и во вторых ее могут выкинуть с этого места в любое время, кажется у вас в газете это где то попадалось..
Тимур Гафуров:
Центр - он большой. Там, где живу я, на микроучастке только одна школа - № 24.
Центр - он большой. Там, где живу я, на микроучастке только одна школа - № 24.
Ну как бы выбор есть всегда, неужели нет там привязки по прописке к первой школе, либо еще ближе, гимназии Горького?
А 24я школа гимназия, ее можно вообще не считать, ее как бы нет, во первых она только до 4го включительно класса, и во вторых ее могут выкинуть с этого места в любое время, кажется у вас в газете это где то попадалось..
Тимур ГАФУРОВ: Две фобии президента
Отправлено: 02.05.25 - 10:28
Цитата:
Никогда конкретика не звучала в выступлениях президентов,хоть первого, хоть второго:: - вспомните ежегодные послания народу Казахстана - после его или их выступлении ВСЕ ждали комментарии и цыркуляров из АП и только потом предварительно получив инструктаж армия лекторов и пропагандистов разьезжалась по сельским округам и трудовым колективам.
Тем более Токаев - дипломат и привык говорить ЗАВУАЛИРОВАНО.
Тимур Гафуров:
Конкретика нужна была от президента
Конкретика нужна была от президента
Никогда конкретика не звучала в выступлениях президентов,хоть первого, хоть второго:: - вспомните ежегодные послания народу Казахстана - после его или их выступлении ВСЕ ждали комментарии и цыркуляров из АП и только потом предварительно получив инструктаж армия лекторов и пропагандистов разьезжалась по сельским округам и трудовым колективам.
Тем более Токаев - дипломат и привык говорить ЗАВУАЛИРОВАНО.
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 18066
Тимур ГАФУРОВ: Две фобии президента
Отправлено: 02.05.25 - 10:54
Цитата:
Везде
Чушь галимая рассказывать что у вас якобы руки чистые оправдываясь перед каким-то зетником
Цитата:
Вроде как года два назад тут бегали и возмущались что это название уничижительное
@Тимур Гафуров что-то изменилось в правилах? Цитата:
И что дальше? Цитата:
Оправдываетесь
Зачем ложно заявлять что у вас руки где-то там чистые?))
Цитата:
Вы тоже Гренландию хотите захватить?)
Цитата:
Президент на то и президент чтобы его мысли читали между строк
ACROS:
Где там написано про чушь ?
Где там написано про чушь ?
Везде
Чушь галимая рассказывать что у вас якобы руки чистые оправдываясь перед каким-то зетником
Цитата:
ACROS:
А, руки у меня действительно - ЧИСТЫЕ и перед хохлами
А, руки у меня действительно - ЧИСТЫЕ и перед хохлами
Вроде как года два назад тут бегали и возмущались что это название уничижительное
@Тимур Гафуров что-то изменилось в правилах? Цитата:
ACROS:
Я всегда был ПРОТИВ войны- лучше ТОРГОВАТЬ чем воевать
Я всегда был ПРОТИВ войны- лучше ТОРГОВАТЬ чем воевать
И что дальше? Цитата:
ACROS:
Так что - МИМО - ни перед паровозом не бегу, ни перед Z-ками не оправдываюсь и тем более ни ппод кого и ни под чего - НЕ ПЕРЕОБУВАЮСЬ.
Так что - МИМО - ни перед паровозом не бегу, ни перед Z-ками не оправдываюсь и тем более ни ппод кого и ни под чего - НЕ ПЕРЕОБУВАЮСЬ.
Оправдываетесь
Зачем ложно заявлять что у вас руки где-то там чистые?))
Цитата:
ACROS:
Так что то:- то что делает Трамп - он делает ПРАВИЛЬНО - он прямо читает мои мысли
Так что то:- то что делает Трамп - он делает ПРАВИЛЬНО - он прямо читает мои мысли
Вы тоже Гренландию хотите захватить?)
Цитата:
Тимур Гафуров:
Конкретика нужна была от президента - кого именно он имеет в виду.
Конкретика нужна была от президента - кого именно он имеет в виду.
Президент на то и президент чтобы его мысли читали между строк
-
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