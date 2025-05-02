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≡ Вновь почувствовать себя женщиной - Что происходит с участницами проекта "Преображения" после его завершения, рассказала жительница Костаная
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
51650
Вновь почувствовать себя женщиной - Что происходит с участницами проекта "Преображения" после его завершения, рассказала
Отправлено: 02.05.25 - 09:16
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В 2023 году Наталью СИГАЙ вытащили из депрессии после смерти мужа и помогли заново полюбить себя после инсульта. Корреспондент "НГ" поговорил с ней о жизни после "Преображения".
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
27540
Re: Вновь почувствовать себя женщиной - Что происходит с...
Отправлено: 02.05.25 - 09:16
#1
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Цитата:
Депутатки

Ох, как же это плохо звучит...
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
27540
Re: Вновь почувствовать себя женщиной - Что происходит с...
Отправлено: 02.05.25 - 09:19
#2
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Цитата:
алиментов от бывшего мужа не хватает на ясли для ребёнка.

Попахивает враньём. Сколько стоят ясли? Неужели мужикам платят так мало, что 33% от зарплаты на ясли не хватает?
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
27540
Re: Вновь почувствовать себя женщиной - Что происходит с...
Отправлено: 02.05.25 - 09:24
#3
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Цитата:
Мужчины и так мало чем помогают институтам вроде Центра гендерной поддержки

Ну так найдите мужика в депрессии, сводите в боулинг, в бильярдную, в сауну, дрель подарите, пусть тоже преобразится, а то какая-то одногендерная поддержка получается :lol:
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
27540
Re: Вновь почувствовать себя женщиной - Что происходит с...
Отправлено: 02.05.25 - 09:29
#4
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Цитата:
Vit:
Вит, тут красиво преображаются, всё подарили, но чего-то не хватает для полноты сюжета. Возьми себе на заметку :lol:
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
51650
Вновь почувствовать себя женщиной - Что происходит с участницами проекта "Преображения" после его завершения, рассказала жительница Костаная
Отправлено: 02.05.25 - 09:33
#5
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В 2023 году Наталью СИГАЙ вытащили из депрессии после смерти мужа и помогли заново полюбить себя после инсульта. Корреспондент "НГ" поговорил с ней о жизни после "Преображения".
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
16488
Вновь почувствовать себя женщиной - Что происходит с участницами проекта "Преображения" после его завершения, рассказала
Отправлено: 02.05.25 - 09:39
#6
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Цитата:
maxsaf:

Мужчинам на заметку.
Развёлся я 10 или больше лет назад. Почему по новой не начал. А любил. Сильно любил.
А потом забил. Проститутки, случайные знакомства.

И вот на днях звонит. Виталя моего папе плохо. (он в РФ живёт) она собралась с детьми на машине ехать. Я хочу ч чтоб ты рядом был. С нами. В дороге.
Я конечно подписался. Ну дети же мои. Хотя тестя я не очень или наоборот он меня не очень любит. Не важно)
.
Приехали. И че?.
Тесть с утра начал мне мозги выносить.
Там нива стоит надо резинку поменять, огород полить, кур накормить.

Я то думал приеду в деревню шашлыки буду жарить может пару местных доярок за сиськи подергаю.а фиг на огороде и из сарая не вылазил :lol:

[Исправлено: Vit, 02.05.2025 - 09:44]
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
7985
Re: Вновь почувствовать себя женщиной - Что происходит с...
Отправлено: 02.05.25 - 09:45
#7
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Что бы женщина чувствовала себя женщиной - ей надо быть рядом с мужчиной и жить с ним регулярной ПОЛОВОЙ жизнью- это ПРИРОДА и никто лучше и качественной этого и не придумал и не придумает - остальное - это от лукавого- реклама подобных частных заведении, не более того.

Это прежде всего - их бизнес.

Они же НЕ БЕСПЛАТНО это делают.

Кто то же оплачивает всё ЭТО.
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
27540
Re: Вновь почувствовать себя женщиной - Что происходит с...
Отправлено: 02.05.25 - 09:51
#8
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Цитата:
Vit:
.а фиг на огороде и из сарая не вылазил

Как минимум за такое должны дрель подарить))
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
27540
Re: Вновь почувствовать себя женщиной - Что происходит с...
Отправлено: 02.05.25 - 09:54
#9
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Цитата:
Vit:
Развёлся я 10 или больше лет назад.

Давай тебя отправим туда на разведку, скажи что у тебя до сих пор депрессия, пусть полечат. Если будут предлагать маникюр - соглашайся только на обработку, без лака :lol:
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v
§ vofkakst
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.06.15
Сообщений:
1257
Re: Вновь почувствовать себя женщиной - Что происходит с...
Отправлено: 02.05.25 - 10:04
#10
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У человека мимика не восстановилась, а ей ноготочки красят. Вот так помощь.

Депутатки - неужели у нас начинается мода на феминитивы? С большим отставанием, девочки ))))
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
27540
Re: Вновь почувствовать себя женщиной - Что происходит с...
Отправлено: 02.05.25 - 10:07
#11
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Цитата:
Юлия БУБНОВА ищет спонсоров - психологов
Цитата:
abaika95:
Так, Абайка, ты почему ещё здесь, на форуме? Там у тебя появится шанс пользу принести))
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
27540
Re: Вновь почувствовать себя женщиной - Что происходит с...
Отправлено: 02.05.25 - 10:10
#12
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Цитата:
vofkakst:
У человека мимика не восстановилась, а ей ноготочки красят.

Помогают чем могут. Тем более что ноготочки для женщины это положительные эмоции, это нервные клетки, все взаимосвязано. ;-)
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
18066
Re: Вновь почувствовать себя женщиной - Что происходит с...
Отправлено: 02.05.25 - 10:45
#13
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Цитата:
maxsaf:
Так, Абайка, ты почему ещё здесь, на форуме? Там у тебя появится шанс пользу принести))


Я и так пользу приношу
Всем сразу не поможешь
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