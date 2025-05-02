Отправлено: - 09:39

maxsaf:



[Исправлено: Vit, 02.05.2025 - 09:44]

Цитата:Мужчинам на заметку.Развёлся я 10 или больше лет назад. Почему по новой не начал. А любил. Сильно любил.А потом забил. Проститутки, случайные знакомства.И вот на днях звонит. Виталя моего папе плохо. (он в РФ живёт) она собралась с детьми на машине ехать. Я хочу ч чтоб ты рядом был. С нами. В дороге.Я конечно подписался. Ну дети же мои. Хотя тестя я не очень или наоборот он меня не очень любит. Не важно)Приехали. И че?.Тесть с утра начал мне мозги выносить.Там нива стоит надо резинку поменять, огород полить, кур накормить.Я то думал приеду в деревню шашлыки буду жарить может пару местных доярок за сиськи подергаю.а фиг на огороде и из сарая не вылазил