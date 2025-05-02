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Вновь почувствовать себя женщиной - Что происходит с участницами проекта "Преображения" после его завершения, рассказала жительница Костаная
Вновь почувствовать себя женщиной - Что происходит с участницами проекта "Преображения" после его завершения, рассказала жительница Костаная
N
Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 51650
Вновь почувствовать себя женщиной - Что происходит с участницами проекта "Преображения" после его завершения, рассказала
Отправлено: 02.05.25 - 09:16
В 2023 году Наталью СИГАЙ вытащили из депрессии после смерти мужа и помогли заново полюбить себя после инсульта. Корреспондент "НГ" поговорил с ней о жизни после "Преображения".
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Re: Вновь почувствовать себя женщиной - Что происходит с...
Отправлено: 02.05.25 - 09:16
Цитата:
Ох, как же это плохо звучит...
Депутатки
Ох, как же это плохо звучит...
Re: Вновь почувствовать себя женщиной - Что происходит с...
Отправлено: 02.05.25 - 09:19
Цитата:
Попахивает враньём. Сколько стоят ясли? Неужели мужикам платят так мало, что 33% от зарплаты на ясли не хватает?
алиментов от бывшего мужа не хватает на ясли для ребёнка.
Попахивает враньём. Сколько стоят ясли? Неужели мужикам платят так мало, что 33% от зарплаты на ясли не хватает?
Re: Вновь почувствовать себя женщиной - Что происходит с...
Отправлено: 02.05.25 - 09:24
Цитата:
Ну так найдите мужика в депрессии, сводите в боулинг, в бильярдную, в сауну, дрель подарите, пусть тоже преобразится, а то какая-то одногендерная поддержка получается
Мужчины и так мало чем помогают институтам вроде Центра гендерной поддержки
Ну так найдите мужика в депрессии, сводите в боулинг, в бильярдную, в сауну, дрель подарите, пусть тоже преобразится, а то какая-то одногендерная поддержка получается
Re: Вновь почувствовать себя женщиной - Что происходит с...
Отправлено: 02.05.25 - 09:29
Цитата:
Vit:Вит, тут красиво преображаются, всё подарили, но чего-то не хватает для полноты сюжета. Возьми себе на заметку
N
Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 51650
Вновь почувствовать себя женщиной - Что происходит с участницами проекта "Преображения" после его завершения, рассказала жительница Костаная
Отправлено: 02.05.25 - 09:33
В 2023 году Наталью СИГАЙ вытащили из депрессии после смерти мужа и помогли заново полюбить себя после инсульта. Корреспондент "НГ" поговорил с ней о жизни после "Преображения".
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(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 09.02.12
- Сообщений:
- 16488
Вновь почувствовать себя женщиной - Что происходит с участницами проекта "Преображения" после его завершения, рассказала
Отправлено: 02.05.25 - 09:39
Цитата:
Мужчинам на заметку.
Развёлся я 10 или больше лет назад. Почему по новой не начал. А любил. Сильно любил.
А потом забил. Проститутки, случайные знакомства.
И вот на днях звонит. Виталя моего папе плохо. (он в РФ живёт) она собралась с детьми на машине ехать. Я хочу ч чтоб ты рядом был. С нами. В дороге.
Я конечно подписался. Ну дети же мои. Хотя тестя я не очень или наоборот он меня не очень любит. Не важно)
.
Приехали. И че?.
Тесть с утра начал мне мозги выносить.
Там нива стоит надо резинку поменять, огород полить, кур накормить.
Я то думал приеду в деревню шашлыки буду жарить может пару местных доярок за сиськи подергаю.а фиг на огороде и из сарая не вылазил
[Исправлено: Vit, 02.05.2025 - 09:44]
maxsaf:
Мужчинам на заметку.
Развёлся я 10 или больше лет назад. Почему по новой не начал. А любил. Сильно любил.
А потом забил. Проститутки, случайные знакомства.
И вот на днях звонит. Виталя моего папе плохо. (он в РФ живёт) она собралась с детьми на машине ехать. Я хочу ч чтоб ты рядом был. С нами. В дороге.
Я конечно подписался. Ну дети же мои. Хотя тестя я не очень или наоборот он меня не очень любит. Не важно)
.
Приехали. И че?.
Тесть с утра начал мне мозги выносить.
Там нива стоит надо резинку поменять, огород полить, кур накормить.
Я то думал приеду в деревню шашлыки буду жарить может пару местных доярок за сиськи подергаю.а фиг на огороде и из сарая не вылазил
[Исправлено: Vit, 02.05.2025 - 09:44]
A
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 16.11.19
- Сообщений:
- 7985
Re: Вновь почувствовать себя женщиной - Что происходит с...
Отправлено: 02.05.25 - 09:45
Что бы женщина чувствовала себя женщиной - ей надо быть рядом с мужчиной и жить с ним регулярной ПОЛОВОЙ жизнью- это ПРИРОДА и никто лучше и качественной этого и не придумал и не придумает - остальное - это от лукавого- реклама подобных частных заведении, не более того.
Это прежде всего - их бизнес.
Они же НЕ БЕСПЛАТНО это делают.
Кто то же оплачивает всё ЭТО.
Это прежде всего - их бизнес.
Они же НЕ БЕСПЛАТНО это делают.
Кто то же оплачивает всё ЭТО.
Re: Вновь почувствовать себя женщиной - Что происходит с...
Отправлено: 02.05.25 - 09:51
Цитата:
Как минимум за такое должны дрель подарить))
Vit:
.а фиг на огороде и из сарая не вылазил
.а фиг на огороде и из сарая не вылазил
Как минимум за такое должны дрель подарить))
Re: Вновь почувствовать себя женщиной - Что происходит с...
Отправлено: 02.05.25 - 09:54
Цитата:
Давай тебя отправим туда на разведку, скажи что у тебя до сих пор депрессия, пусть полечат. Если будут предлагать маникюр - соглашайся только на обработку, без лака
Vit:
Развёлся я 10 или больше лет назад.
Развёлся я 10 или больше лет назад.
Давай тебя отправим туда на разведку, скажи что у тебя до сих пор депрессия, пусть полечат. Если будут предлагать маникюр - соглашайся только на обработку, без лака
v
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 22.06.15
- Сообщений:
- 1257
Re: Вновь почувствовать себя женщиной - Что происходит с...
Отправлено: 02.05.25 - 10:04
У человека мимика не восстановилась, а ей ноготочки красят. Вот так помощь.
Депутатки - неужели у нас начинается мода на феминитивы? С большим отставанием, девочки ))))
Депутатки - неужели у нас начинается мода на феминитивы? С большим отставанием, девочки ))))
Re: Вновь почувствовать себя женщиной - Что происходит с...
Отправлено: 02.05.25 - 10:07
Цитата:
Юлия БУБНОВА ищет спонсоров - психологовЦитата:
abaika95:Так, Абайка, ты почему ещё здесь, на форуме? Там у тебя появится шанс пользу принести))
Re: Вновь почувствовать себя женщиной - Что происходит с...
Отправлено: 02.05.25 - 10:10
Цитата:
Помогают чем могут. Тем более что ноготочки для женщины это положительные эмоции, это нервные клетки, все взаимосвязано.
vofkakst:
У человека мимика не восстановилась, а ей ноготочки красят.
У человека мимика не восстановилась, а ей ноготочки красят.
Помогают чем могут. Тем более что ноготочки для женщины это положительные эмоции, это нервные клетки, все взаимосвязано.
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 18066
Re: Вновь почувствовать себя женщиной - Что происходит с...
Отправлено: 02.05.25 - 10:45
Цитата:
Я и так пользу приношу
Всем сразу не поможешь
maxsaf:
Так, Абайка, ты почему ещё здесь, на форуме? Там у тебя появится шанс пользу принести))
Так, Абайка, ты почему ещё здесь, на форуме? Там у тебя появится шанс пользу принести))
Я и так пользу приношу
Всем сразу не поможешь
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