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≡ Безвозмездно, то есть даром! - КТЭК берет на баланс частные котельные в новых микрорайонах Костаная, несмотря на их убыточность
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
51650
Безвозмездно, то есть даром! - КТЭК берет на баланс частные котельные в новых микрорайонах Костаная, несмотря на их убыточность
Отправлено: 01.05.25 - 10:58
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Всего в Костанае построили три таких котельных, которые дают тепло в 31 многоэтажный дом. Корреспондент "НГ" поинтересовался - зачем убыточное ГКП "КТЭК", которое закрывает долги за счет бюджета, берет на баланс убыточные частные котельные?
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arman_kst
§ arman_kst
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
976
Re: Безвозмездно, то есть даром! - КТЭК берет на баланс частные...
Отправлено: 01.05.25 - 10:58
#1
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Тоже самое что ОСИ. Люди не платят, но услуги получают в полном объеме. Потом еще ругаются. Вот если бы можно было их отключать как от электричества, то все платили бы вовремя (тепло, кск).
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директор пляжа
* директор пляжа
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
08.08.18
Сообщений:
769
Re: Безвозмездно, то есть даром! - КТЭК берет на баланс частные...
Отправлено: 02.05.25 - 10:14
#2
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Данная котельная Жарык2030? Если да, то все вполне очевидно. Как по мне, бездельники и крахоборы, договор с данной конторкой ОБЯЗАНЫ были заключать все покупатели квартир у небезызвестного монополиста.
ни одной зимы не было, чтобы не было проблем с теплом или с горячей водой.
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