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Безвозмездно, то есть даром! - КТЭК берет на баланс частные котельные в новых микрорайонах Костаная, несмотря на их убыточность
Безвозмездно, то есть даром! - КТЭК берет на баланс частные котельные в новых микрорайонах Костаная, несмотря на их убыточность
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