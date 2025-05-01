Re: Безвозмездно, то есть даром! - КТЭК берет на баланс частные...

Отправлено: - 10:14

Данная котельная Жарык2030? Если да, то все вполне очевидно. Как по мне, бездельники и крахоборы, договор с данной конторкой ОБЯЗАНЫ были заключать все покупатели квартир у небезызвестного монополиста.

ни одной зимы не было, чтобы не было проблем с теплом или с горячей водой.