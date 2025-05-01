Отправлено: - 08:38

родом из Шанхая2022:

тебя что налоги не платишь

Цитата:ОН по любому платит налоги в ФНС России, вне зависимости от того СДАЛИ его или НЕ СДАЛИ: - налог на квартиру - это есть налог на имущество и свои ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ налоговые обязательства он исполняет перед Правительством РФ, а не перед Правительством Казахстана и значит какая то часть этих уплаченных им налогов идут на ВОЙНУ или на поддержку СВО то есть на нужды руссской армиии- для убийства невинных украинских детей, стариков и женщин , точно так же как и у Эл почино и Макса, как бы они этого не отрицали - часть их уплаченных налогов идут на поддержку армии ВСУ, то есть на убийство курских детей, стариков и женщин.Все вы оказывается ПОВЯЗАНЫ одной кровью-кровью убийства: - вне зависимости от того на какой стороне баррикад находитесь.Налог с предпринимательской деятельности, то есть налог от дохода сдачи квартир - это уже другая статья налога - вот тут всё зависит от того - СДАЛИ его или НЕ СДАЛИ.Еинственные кто тут ЧИСТЫЕ и у кого руки НЕ ЗАМАЗАНЫ кровью - это Я, Саба, 111, Кайрат, Добринцов и как ни странно несмотря на его ястребинность-Скептик, Таноми- но, это до поры до времени- может у кого есть малый или подпольный бизнесс или в Украине или в России.