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≡ "Не имеем права забывать" - Выставка картин к юбилею победы в Великой Отечественной войне открылась в Костанае
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
51647
"Не имеем права забывать" - Выставка картин к юбилею победы в Великой Отечественной войне открылась в Костанае
Отправлено: 01.05.25 - 18:13
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Выставка «Весна. Победа. Память», посвященная 80-летию Победы в Великой Отечественной войне, открылась 30 апреля в городской картинной галерее. Костанайские художники отобрали работы, выполненные в различных техниках и жанрах. Для многих авторов картин тема войны 1941–1945 годов очень близка, так как затрагивает биографии их близких и родных.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
44334
Re: "Не имеем права забывать" - Выставка картин к...
Отправлено: 01.05.25 - 18:13
#1
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А пользователь Гога трещит постоянно, что надо всех забыть и не вспоминать..
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v
§ vofkakst
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.06.15
Сообщений:
1256
Re: "Не имеем права забывать" - Выставка картин к...
Отправлено: 01.05.25 - 19:00
#2
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Все поняли, что Гога имеет в виду. Только вы не понимаете...
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
44334
"Не имеем права забывать" - Выставка картин к юбилею победы в Великой Отечественной войне открылась в Костанае
Отправлено: 01.05.25 - 19:35
#3
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Цитата:
vofkakst:
Все поняли, что Гога

Меня не устраивает это стадное слово ВСЕ..
Что поняли то?
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Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
11768
Re: "Не имеем права забывать" - Выставка картин к...
Отправлено: 01.05.25 - 20:34
#4
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Цитата:
111:
А пользователь Гога трещит постоянно, что надо всех забыть и не вспоминать..

----Врать то хватить . Где я такое говорил ? Но ответа не будет , как всегда ----остальное во флуд . Слабо поговорить ,Марик ? :lol: :lol: :lol:
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
44334
"Не имеем права забывать" - Выставка картин к юбилею победы в Великой Отечественной войне открылась в Костанае
Отправлено: 02.05.25 - 08:38
#5
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Цитата:
Гога:
Где я такое говорил ?

Ты всегда говоришь, забыть надо, то есть не показывать что помнишь.

[Исправлено: 111, 02.05.2025 - 09:39]
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A
* ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
7979
Re: "Не имеем права забывать" - Выставка картин к...
Отправлено: 02.05.25 - 08:48
#6
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Пока мы помним- надо вспоминать и ОТМЕЧАТЬ.

Завтра-послезавтра уйдёт наше поколение и придут иваны непомнящие родства, манкурты, ( хотя и сейчас их великое множество)- вот тогда буде действительное ЗАБВЕНИЕ.

А, пока надо проводить и классные часы, и такие выставки и встречи с участниками и ветеранами, фильмы и прочее.

Наверное те сражения и битвы прошлого ( гунны, монголы, римляне) то же были и великими и кровопролитными, но всё же с веками ПОДЗАБЫЛОСЬ, так что - такая же судьба ждёт и ВОВ, тем более сам Запад усиленно в этом деле старается.
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