Отправлено: - 20:34

111:

А пользователь Гога трещит постоянно, что надо всех забыть и не вспоминать..

Цитата:----Врать то хватить . Где я такое говорил ? Но ответа не будет , как всегда ----остальное во флуд . Слабо поговорить ,Марик ?