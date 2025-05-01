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≡ Тимур ГАФУРОВ: Две фобии президента
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
51647
Тимур ГАФУРОВ: Две фобии президента
Отправлено: 01.05.25 - 09:24
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Даже частота, с которой президент говорит о защите других языков, заставляет его делать оговорку «само собой разумеется». Если разумеется, зачем повторять? На этот вопрос отвечает второй вид заразы - это зарубежные кукловоды и их марионетки, которые постоянно подвергают сомнению наши достижения.
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A
* ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
7979
Тимур ГАФУРОВ: Две фобии президента
Отправлено: 02.05.25 - 08:38
#30
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Цитата:
родом из Шанхая2022:
тебя что налоги не платишь


ОН по любому платит налоги в ФНС России, вне зависимости от того СДАЛИ его или НЕ СДАЛИ: - налог на квартиру - это есть налог на имущество и свои ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ налоговые обязательства он исполняет перед Правительством РФ, а не перед Правительством Казахстана и значит какая то часть этих уплаченных им налогов идут на ВОЙНУ или на поддержку СВО то есть на нужды руссской армиии- для убийства невинных украинских детей, стариков и женщин , точно так же как и у Эл почино и Макса, как бы они этого не отрицали - часть их уплаченных налогов идут на поддержку армии ВСУ, то есть на убийство курских детей, стариков и женщин.

Все вы оказывается ПОВЯЗАНЫ одной кровью-кровью убийства: - вне зависимости от того на какой стороне баррикад находитесь.

Налог с предпринимательской деятельности, то есть налог от дохода сдачи квартир - это уже другая статья налога - вот тут всё зависит от того - СДАЛИ его или НЕ СДАЛИ.

Еинственные кто тут ЧИСТЫЕ и у кого руки НЕ ЗАМАЗАНЫ кровью - это Я, Саба, 111, Кайрат, Добринцов и как ни странно несмотря на его ястребинность-Скептик, Таноми- но, это до поры до времени- может у кого есть малый или подпольный бизнесс или в Украине или в России.
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abaika95
* abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
18063
Тимур ГАФУРОВ: Две фобии президента
Отправлено: 02.05.25 - 08:43
#31
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Цитата:
ACROS:
Еинственные кто тут ЧИСТЫЕ и у кого руки НЕ ЗАМАЗАНЫ кровью - это Я

Громко, очень громко
Всё по заветам высшей партийной школы
Нагородить чушь а потом переобуться))
Давайте так
Откажитесь от уплаты налогов в РК так как наше государство торгует с Россией и по сути имеет выгоду от войны тогда и можете тут утвердить что вы чистый
А пока вы налоги платите а вы платите их пожалуйста не бегите тут впереди паровоза отчитываться перед какими-то не умным зетником чистый вы или нет)
Не прилично смотрится
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