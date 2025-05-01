Отправлено: - 13:02

Первая - это, видимо, националисты. Видимо, потому что конкретных виновников беспокойства президент не назвал.

опять никакой конкретики - кто же эти злыдни-провокаторы-шантажисты, атакующие нашу осажденную крепость со стороны безразличного к Казахстану мира?

Цитата:Не назвал потомучто это дело большого олигарха владельца Магнума чей магазин начали срочно обменять и бойкотировать после того как он уволил курьера который клиента по казахски спрашивал))В том случае и курьер неправ и владельцы магазина но президент выступил за большой бизнес что все казахоязычные естественно считали как предательство их интересовТем самым токаев либо его помощники которые ему текст писали как то не очень удачно выступили с этим заявлением аккурат перед 9 мая которое уже приобретает окрас политического вопроса разобщающего население а не сплачивающего.Цитата:А какая вам конкретика нужна? Власти страны начали проверку в отношении российского СМИ Спутник.кз за их материал по вербовке наемников из Казахстана27 апреля в страну не пустили российского историка и пропагандиста Андрея Грозина эксперта фонда Евразия. Следом на (конторском) СМИ ельмедиа выходит материал о деструктивной деятельности фонда Евразия в Казахстане. Всё это на фоне как в Кыргызстане сотрудников русского дома и сотрудничества подозревают в шпионаже а в Азербайджане позакрывали все эти дома дружбы и филиалы российских каналов)))Естественно понятно с какими иноагентами собрался бороться президент а все уши развесили и думали что сейчас американцев начнут обличать))