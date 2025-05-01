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≡ Тимур ГАФУРОВ: Две фобии президента
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
51647
Тимур ГАФУРОВ: Две фобии президента
Отправлено: 01.05.25 - 09:24
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Даже частота, с которой президент говорит о защите других языков, заставляет его делать оговорку «само собой разумеется». Если разумеется, зачем повторять? На этот вопрос отвечает второй вид заразы - это зарубежные кукловоды и их марионетки, которые постоянно подвергают сомнению наши достижения.
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р
§ родом из Шанхая2022
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.04.22
Сообщений:
1937
Re: Тимур ГАФУРОВ: Две фобии президента
Отправлено: 01.05.25 - 12:55
#15
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Цитата:
abaika95:
Прикрыл в чем? Я чё дурак из за какой то съемной хаты ехать в страну где война и мобилизация Цитата:

......так ты ещё и агрессора спонсируешь вод те на патриот...продавай быстрей и покупай у моего соседа в ПЧСТРе будем вместе воду черпать из погреба как то веселей будет...
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
18055
Re: Тимур ГАФУРОВ: Две фобии президента
Отправлено: 01.05.25 - 13:02
#16
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Цитата:
Первая - это, видимо, националисты. Видимо, потому что конкретных виновников беспокойства президент не назвал.


Не назвал потомучто это дело большого олигарха владельца Магнума чей магазин начали срочно обменять и бойкотировать после того как он уволил курьера который клиента по казахски спрашивал))
В том случае и курьер неправ и владельцы магазина но президент выступил за большой бизнес что все казахоязычные естественно считали как предательство их интересов
Тем самым токаев либо его помощники которые ему текст писали как то не очень удачно выступили с этим заявлением аккурат перед 9 мая которое уже приобретает окрас политического вопроса разобщающего население а не сплачивающего.

Цитата:
опять никакой конкретики - кто же эти злыдни-провокаторы-шантажисты, атакующие нашу осажденную крепость со стороны безразличного к Казахстану мира?


А какая вам конкретика нужна? Власти страны начали проверку в отношении российского СМИ Спутник.кз за их материал по вербовке наемников из Казахстана
27 апреля в страну не пустили российского историка и пропагандиста Андрея Грозина эксперта фонда Евразия. Следом на (конторском) СМИ ельмедиа выходит материал о деструктивной деятельности фонда Евразия в Казахстане. Всё это на фоне как в Кыргызстане сотрудников русского дома и сотрудничества подозревают в шпионаже а в Азербайджане позакрывали все эти дома дружбы и филиалы российских каналов)))

Естественно понятно с какими иноагентами собрался бороться президент а все уши развесили и думали что сейчас американцев начнут обличать))
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
18055
Re: Тимур ГАФУРОВ: Две фобии президента
Отправлено: 01.05.25 - 13:03
#17
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Цитата:
родом из Шанхая2022:
..так ты ещё и агрессора спонсируешь вод те на патриот...продавай быстрей и покупай у моего соседа в ПЧСТРе будем вместе воду черпать из погреба как то веселей будет...

Не
Я с россиян деньги беру с аренды хаты чтобы они на фронт их не отсылали) и у себя в стране налоги плачу)
С паршивой овцы хоть шерсти клок
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
44329
Re: Тимур ГАФУРОВ: Две фобии президента
Отправлено: 01.05.25 - 14:10
#18
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Цитата:
для многих жителей центра единственный вариант зачислить ребенка в 1-й класс по микроучастку - такая же школа № 24. Куда податься ребенку, который был в русскоязычной


Что то не понятно, то есть понятно, что Тимур преувеличивает и очень много..
У нас вроде как есть первая и вторая центровские школы?
На примере своего выпуска из казахского садика номер 9 говорю, что выбор был у всех.
Да, мы пошли в 24ю гимназию и еще человек 5.
Но остальные по месту прописки и поступили и в первую и во вторую школу.
И в другие.
Но в первую и вторую зашли.
У нас в первой еще один сын учится и учится на русском.
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maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
27517
Re: Тимур ГАФУРОВ: Две фобии президента
Отправлено: 01.05.25 - 18:07
#19
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Цитата:
Карачун:
У меня никак.

Мда, весело...

Цитата:
abaika95:
А кто-то возмущается?))

Сам автор, насколько я понял из статьи

Цитата:
abaika95:
У нас пока север свои особенности

Какие такие особенности? Марик учить госязык отказывается? Ну а кто ж его заставит? 8-)
Профайл
abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
18055
Тимур ГАФУРОВ: Две фобии президента
Отправлено: 01.05.25 - 20:13
#20
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Цитата:
maxsaf:
Сам автор, насколько я понял из статьи

Я думаю он констатирует факт но не возмущен
Цитата:
maxsaf:
Какие такие особенности?

Руссскозычных владеющих и использующих только один язык у нас много
Как только процент моноязычных станет меньше сразу те кто использовал два языка в общении переедут на гос язык
Интересный парадокс
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р
§ родом из Шанхая2022
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.04.22
Сообщений:
1937
Re: Тимур ГАФУРОВ: Две фобии президента
Отправлено: 01.05.25 - 20:20
#21
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Цитата:
abaika95:
Не Я с россиян деньги беру с аренды хаты чтобы они на фронт их не отсылали) и у себя в стране налоги плачу) С паршивой овцы хоть шерсти клок

......это чё за налоговое твоё законодательство квартира РФ а налоги плачу в Казахстане не смеши....ну ели надумаешь продавать то 25% отдашь налога хош не хош но они пойдут в бюджет РФ значит что ?ты спонсЕр....
Профайл
abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
18055
Тимур ГАФУРОВ: Две фобии президента
Отправлено: 01.05.25 - 20:28
#22
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Цитата:
родом из Шанхая2022:
это чё за налоговое твоё законодательство квартира РФ а налоги плачу в Казахстане не смеши

Я доход с квартиры трачу тут, как и налоги основные
Цитата:
родом из Шанхая2022:
ну ели надумаешь продавать то 25% отдашь налога хош не хош но они пойдут в бюджет РФ значит что ?ты спонсЕр....

У нас целая страна санкционку гонит в три дорога в Россию и российский бюджет по сути пилит
Навариваться на дураках дело полезное
Профайл
s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
7725
Re: Тимур ГАФУРОВ: Две фобии президента
Отправлено: 01.05.25 - 20:48
#23
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Цитата:
родом из Шанхая2022:
.это чё за налоговое

У нас же договор с РФ об избежании двойного налогообложения, можешь по выбору платить или там или тут.
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maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
27517
Тимур ГАФУРОВ: Две фобии президента
Отправлено: 01.05.25 - 21:24
#24
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Цитата:
abaika95:
Руссскозычных владеющих и использующих только один язык у нас много

Ты сам сколько языков используешь? ))

Цитата:
abaika95:
Как только процент моноязычных станет меньше сразу те кто использовал два языка в общении переедут на гос язык Интересный парадокс

Готов на себе испытать свой парадокс?))
Профайл
Эл-починно
§ Эл-починно
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
10.06.22
Сообщений:
4251
Тимур ГАФУРОВ: Две фобии президента
Отправлено: 01.05.25 - 22:03
#25
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Цитата:
abaika95:
С паршивой овцы хоть шерсти клок

Ну хоть какой то толк с тебя есть! 8-)
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
7973
Re: Тимур ГАФУРОВ: Две фобии президента
Отправлено: 01.05.25 - 22:13
#26
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Цитата:
maxsaf:
А чё мне никто не сказал



Вы - волонтёр в этом деле.
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р
§ родом из Шанхая2022
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.04.22
Сообщений:
1937
Re: Тимур ГАФУРОВ: Две фобии президента
Отправлено: 01.05.25 - 22:20
#27
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Цитата:
abaika95:
Я доход с квартиры трачу тут, как и налоги основные

......мне не интересно как расходуешь свои финансы это твоё личное дело....но если ты здаёшь квартиру через риэлторскую компанию то да налоги уходят с твоей сдачи в дюджет РФ еслиже по чёрному то есть нелегально то да всё тебе в карман но есть риск сдадут тебя что налоги не платишь и лишися жилья Цитата:
abaika95:
У нас целая страна санкционку гонит в три дорога в Россию и российский бюджет по сути пилит Навариваться на дураках дело полезное

.....я тебе про Ивана ты мне про барана какая санкционка? какие дураки ?с темы не сьезжай,я про твой патриотизм говорю,КАК ТЫ ПРОФИНАНСИРОВАЛ АГРЕССОРА?КАК ТВОИ ФИНАНСЫ УШЛИ НА СВО? вот я о чём
Профайл
maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
27517
Тимур ГАФУРОВ: Две фобии президента
Отправлено: 01.05.25 - 22:42
#28
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
ACROS:
Вы - волонтёр в этом деле.

О, да, ещё какой)) главное что речь в статье не про меня, а про платных... :lol:
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