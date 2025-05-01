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Родителям мальчика, помогавшего укреплять дамбу в СКО, выписали штраф в 196 тысяч тенге
Родителям мальчика, помогавшего укреплять дамбу в СКО, выписали штраф в 196 тысяч тенге
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