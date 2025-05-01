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≡ «Испуг, слезы и порванные штаны» - Бездомные собаки продолжают нападать на людей. Что говорят зоозащитники и полиция?
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
51647
«Испуг, слезы и порванные штаны» - Бездомные собаки продолжают нападать на людей. Что говорят зоозащитники и полиция?
Отправлено: 01.05.25 - 17:08
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Eже четвертый год действует Закон «Об ответственном обращении с животными», в рамках которого реализуется программа ОСВВ. Согласно нему, отстрел бездомных животных запрещен, а их умерщвление допускается только в исключительных случаях. Но стало ли безопаснее в городах и селах?
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
44329
Re: «Испуг, слезы и порванные штаны» - Бездомные собаки...
Отправлено: 01.05.25 - 17:08
#1
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Цитата:
Лучше встать на месте и «притвориться деревом», то есть замереть

Этот чел реально думает что детям это как то можно объяснить?
Не с ума ли он сошел?
Пусть попробует своего махонького ребенка в стаю диких животных запустить, а не экперементирует над чужими детьми..
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
18055
Re: «Испуг, слезы и порванные штаны» - Бездомные собаки...
Отправлено: 01.05.25 - 20:19
#2
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[video]Зоозащитник отмечает: если собака проявляет интерес или агрессию, нельзя убегать.[/video]

Ой бл* советчики
Если свора злых и вонючих шавок рвет тебе ногу-молчи, терпи и улыбайся, собаки это любят и отстанут от тебя да?

Если зоозащитник не может забрать стаю к себе в приют и держать их там за собственный счёт(бюджет не должен тратиться на частные собачники) то и нефиг ниче советовать

Дикие озлобленные собаки в стаях это опасные животные и нападают они на детей именно потомучто видят в них добычу
Не надо тут рассказывать что дети сами виноваты пристают к собакам, никогда не видел чтобы маленький ребенок умышленно докопался бы до кучи собак всегда бывает наоборот
Эти стаи и котов дворовых рвут тоже,потомучто коты их матом где-то покрыли или что?

Отстрел,отстрел и только отстрел
Нефиг идти на поводу у старых полусумасшедших европейских актрис кто собачек в попу целует
Пока наши дети вынуждены гулять во дворе где бегают собаки отстрел собак вынужденная мера
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
18055
Re: «Испуг, слезы и порванные штаны» - Бездомные собаки...
Отправлено: 01.05.25 - 20:26
#3
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Человек приручил Дикую собаку ради
1) охоты
2) охраны дома и скота
3) для войны

Дикие собаки бегающие по улицам ни к одному пункту не пригодны, даже крыс не ловят
Зато дикие коты полезны они же и являются целью для этих свор
Так стоит ли защищать собак в ущерб кошкам а потом плакаться что в городе у нас крысы и собаки развелись?
Отстреливать и травить и тех и других
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абике
§ абике
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
15.12.23
Сообщений:
835
Re: «Испуг, слезы и порванные штаны» - Бездомные собаки...
Отправлено: 01.05.25 - 21:57
#4
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Всех собак, которые укусили человека нужно подвергать эвтаназии! Они будут всегда нападать, даже к ним применяют ОСВВ! Собаки бесхозяйные, бродячие, благодаря депутатам, принявших Закон о гуманном отношении, теперь получили полную волю нападать на людей! Сколько это будет продолжаться? Будет долго это продолжаться пока не напишите групповую жалобу с требованием аннулировать Закон о гуманном отношении к зверям или начать применять самосуд над четвероногим зверьем! Для собак, тигров и других зверей не существует Уголовный Кодекс, он только действует в отношении двуногих преступников, совершивших преступления, поэтому для зверей должна быть эвтаназия и карать должны ветеринары или люди, а не гос-во! Есть в этом обществе также нелюди, которые убивают людей, и к ним карающие органы применяют только ОСВВ, а не смертную казнь, то есть принудительную эвтаназию! Как только в стране по воле народа введут смертную казнь для нелюдей, то сразу же будут применять эвтаназию и в отношении зверья!
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