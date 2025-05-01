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«Испуг, слезы и порванные штаны» - Бездомные собаки продолжают нападать на людей. Что говорят зоозащитники и полиция?
«Испуг, слезы и порванные штаны» - Бездомные собаки продолжают нападать на людей. Что говорят зоозащитники и полиция?
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