Re: «Испуг, слезы и порванные штаны» - Бездомные собаки...

Отправлено: - 20:19

[video]Зоозащитник отмечает: если собака проявляет интерес или агрессию, нельзя убегать.[/video]



Ой бл* советчики

Если свора злых и вонючих шавок рвет тебе ногу-молчи, терпи и улыбайся, собаки это любят и отстанут от тебя да?



Если зоозащитник не может забрать стаю к себе в приют и держать их там за собственный счёт(бюджет не должен тратиться на частные собачники) то и нефиг ниче советовать



Дикие озлобленные собаки в стаях это опасные животные и нападают они на детей именно потомучто видят в них добычу

Не надо тут рассказывать что дети сами виноваты пристают к собакам, никогда не видел чтобы маленький ребенок умышленно докопался бы до кучи собак всегда бывает наоборот

Эти стаи и котов дворовых рвут тоже,потомучто коты их матом где-то покрыли или что?



Отстрел,отстрел и только отстрел

Нефиг идти на поводу у старых полусумасшедших европейских актрис кто собачек в попу целует

Пока наши дети вынуждены гулять во дворе где бегают собаки отстрел собак вынужденная мера