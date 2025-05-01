Отправлено: - 21:34

saba:

Ну и непонятна для меня жизнь напоказ, ладно когда показывает,как в туалет ходит во всех подробностях, но когда сам на себя срок вешает с гордостью выкладывая в интернет свои преступления это вообще какая-то психиатрия!

Цитата:Тут согласен с вами, не обязательно было выставлять незаконно установленные лишние батареи отопления и теплый пол, теперь аким даст команду тепло отрезать у Марика в хатахчел сам себя сдал с потрохами