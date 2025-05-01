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≡ Родителям мальчика, помогавшего укреплять дамбу в СКО, выписали штраф в 196 тысяч тенге
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
51647
Родителям мальчика, помогавшего укреплять дамбу в СКО, выписали штраф в 196 тысяч тенге
Отправлено: 01.05.25 - 16:58
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В Петропавловске отец мальчика, оказывавшего помощь в борьбе с паводком, должен будет заплатить солидный штраф. На днях пресс-служба акима области распространила ролик, в котором рассказала, что на укреплении дамбы в поселке Тепличном работают всем миром, помогают даже дети.
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maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
27517
Родителям мальчика, помогавшего укреплять дамбу в СКО, выписали штраф в 196 тысяч тенге
Отправлено: 01.05.25 - 21:34
#15
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Цитата:
saba:
Ну и непонятна для меня жизнь напоказ, ладно когда показывает,как в туалет ходит во всех подробностях, но когда сам на себя срок вешает с гордостью выкладывая в интернет свои преступления это вообще какая-то психиатрия!

Тут согласен с вами, не обязательно было выставлять незаконно установленные лишние батареи отопления и теплый пол, теперь аким даст команду тепло отрезать у Марика в хатах :lol: чел сам себя сдал с потрохами :lol:
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Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
11768
Родителям мальчика, помогавшего укреплять дамбу в СКО, выписали штраф в 196 тысяч тенге
Отправлено: 01.05.25 - 21:43
#16
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Цитата:
maxsaf:
теперь аким даст команду тепло отрезать у Марика в хатах чел сам себя сдал с потрохами

----Глубоко сомневаюсь , не читают они это .
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
7973
Re: Родителям мальчика, помогавшего укреплять дамбу в СКО,...
Отправлено: 01.05.25 - 21:56
#17
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Цитата:
Добринцофф:
сам себя покалечит


Не покалечил же.

Цитата:
Гога:
А тогда это было в порядке вещей


На токарном станке работали; полуторку водили; сыном полка были; лошадей запрягали , да многое чего - и за всё это им ШТРАФЫ.

Цитата:
saba:
стукачей, то сколько расплодилось

Цитата:
saba:
выкладывая в интернет свои преступления


В данном случае: - пресс-служба акима области, то есть нашего земляка Гауеза.
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Эл-починно
§ Эл-починно
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
10.06.22
Сообщений:
4251
Родителям мальчика, помогавшего укреплять дамбу в СКО, выписали штраф в 196 тысяч тенге
Отправлено: 01.05.25 - 21:58
#18
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Странно, родителей каково то мальчика, нашли,
А того, кто перед Акиматом сжёт, не могут до сегодня найти. :lol:
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
7973
Re: Родителям мальчика, помогавшего укреплять дамбу в СКО,...
Отправлено: 01.05.25 - 22:07
#19
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Цитата:
111:
кто придумали брать за все штрафы


Эта ситуация с мальчиком: - примерно похожа на ситуацию с бабушкой с Рудного сажавшей цветы в палисаднике для красоты во дворе и которую тоже оштрафовали.

Цитата:
Добринцофф:
закон один для всех,


Неужели: - по Закону Назарбаев и члены его семьи ОСВОБОЖДЕНЫ от уголовного преследования, так что Закон - НЕ ОДИН для всех.

В данном случае: - наверное был введён режим ЧС, раз ПАВОДОК, а если режим ЧС то мальчика, вернее его родителей, можно ОСВОБОДИТЬ от адм.ответственности.

Тут надо поработать администрации обл.акимата и адвокату для спасения чести мундира- всё таки они это начали.
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