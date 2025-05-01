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Родителям мальчика, помогавшего укреплять дамбу в СКО, выписали штраф в 196 тысяч тенге
Родителям мальчика, помогавшего укреплять дамбу в СКО, выписали штраф в 196 тысяч тенге
N
Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 51647
Родителям мальчика, помогавшего укреплять дамбу в СКО, выписали штраф в 196 тысяч тенге
Отправлено: 01.05.25 - 16:58
В Петропавловске отец мальчика, оказывавшего помощь в борьбе с паводком, должен будет заплатить солидный штраф. На днях пресс-служба акима области распространила ролик, в котором рассказала, что на укреплении дамбы в поселке Тепличном работают всем миром, помогают даже дети.
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1
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 17.01.12
- Сообщений:
- 44329
Re: Родителям мальчика, помогавшего укреплять дамбу в СКО,...
Отправлено: 01.05.25 - 16:58
Молодец наш президент и остальные, кто придумали брать за все штрафы в это трудное для страны безденежное время, спасение это спасение, но если ты из горящей избы вытащил голую бабу, то знай, что это попытка к изнасилованию или штраф 20 миллионов тенге!
ПРЕЖДЕ ЧЕМ СПАСТИ КОГО ТО, СЕМЬ РАЗ ПОДУМАЙ, кого спасти, тонущую голую несчастную, или государство, которому отдашь штраф.
Я тоже так думаю, никого спасать не нужно.
ПРЕЖДЕ ЧЕМ СПАСТИ КОГО ТО, СЕМЬ РАЗ ПОДУМАЙ, кого спасти, тонущую голую несчастную, или государство, которому отдашь штраф.
Я тоже так думаю, никого спасать не нужно.
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 27.11.21
- Сообщений:
- 2300
Re: Родителям мальчика, помогавшего укреплять дамбу в СКО,...
Отправлено: 01.05.25 - 18:00
Вот это надавали людям по рукам. В следующий раз они из дома не выйдут, чтобы помогать. Просто из опасения нарваться на очередной штраф.
v
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 22.06.15
- Сообщений:
- 1256
Re: Родителям мальчика, помогавшего укреплять дамбу в СКО,...
Отправлено: 01.05.25 - 18:08
Не делай добра - не получишь зла. Это девиз жанаказахстана.
Крысы канцелярские. Вот провалятся чиновники под лед - не дай бог если рядом будет этот мальчишка и батин снегоход. Хай тонут. Таких чиновников не жалко. Воздастся им.
А мальчик - красавчик! Достойный пример
Крысы канцелярские. Вот провалятся чиновники под лед - не дай бог если рядом будет этот мальчишка и батин снегоход. Хай тонут. Таких чиновников не жалко. Воздастся им.
А мальчик - красавчик! Достойный пример
р
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 26.07.18
- Сообщений:
- 724
Re: Родителям мальчика, помогавшего укреплять дамбу в СКО,...
Отправлено: 01.05.25 - 19:04
дебилы принимают решения. Неужели не видно, что форс-мажор в регионе. Все средства хороши в борьбе со стихией. В войну пионеры такого же примерно возраста также проявляли себя героически и не боялись и осуждения и обсуждения. А теперь кого это государство вырастит? патриотов?-НЕТ! за такое государство при такой политике вряд ли кто встанет горой.
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 03.12.18
- Сообщений:
- 94
Re: Родителям мальчика, помогавшего укреплять дамбу в СКО,...
Отправлено: 01.05.25 - 19:04
Настоящий Штрафстан.https://www.youtube.com/watch?v=LHANtVLuaEE
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- рудный
- Регистрация:
- 02.07.12
- Сообщений:
- 7542
Re: Родителям мальчика, помогавшего укреплять дамбу в СКО,...
Отправлено: 01.05.25 - 19:13
Читаю и не верю своим глазам, это какой-то позор, вместо того чтобы выписать грамоту и благодарить, они не взирая при каких условиях произошло якобы,нарушение решили спасти честь мундира,чтобы их вышестоящие не привлекли за надосмотр. Тьфу на вас,презираю всей душой!
Z
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 02.02.24
- Сообщений:
- 220
Re: Родителям мальчика, помогавшего укреплять дамбу в СКО,...
Отправлено: 01.05.25 - 19:37
А что станет со страной в лихую годину? "эти" кто додумался до такого не боятся что всем и всему будет положен конец! Вы какое общество воспитываете ? по какой программе и по чьему ЗАКАЗУ??? Написал "эти" так как нет на них более ругательных слов! сродни главному герою в фильме чужой. И самое страшное они среди нас и дышат с нами одним воздухом, отравляя его своим ядом!
(Уважаемые пользователи)
- Регистрация:
- 15.05.11
- Сообщений:
- 10298
Re: Родителям мальчика, помогавшего укреплять дамбу в СКО,...
Отправлено: 01.05.25 - 20:14
По моему правильное решение,закон один для всех,10 лет совсем ребёнок ещё,может не справиться с управлением наделает делов,или сам себя покалечит.
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 18055
Re: Родителям мальчика, помогавшего укреплять дамбу в СКО,...
Отправлено: 01.05.25 - 20:31
Папаша видимо коммерс местный попросил своего сыночка пропиарить на теме паводка
Ой а снимите его как он три мешка вам привез))
А тут бац и штраф
Ты бы его ещё за руль Кировца посадил
Ну башкой же надо думать а мозгом соображать.
Устроили из паводка пиар акцию а потом получают по закону и плачуться
Ой а снимите его как он три мешка вам привез))
А тут бац и штраф
Ты бы его ещё за руль Кировца посадил
Ну башкой же надо думать а мозгом соображать.
Устроили из паводка пиар акцию а потом получают по закону и плачуться
Re: Родителям мальчика, помогавшего укреплять дамбу в СКО,...
Отправлено: 01.05.25 - 20:59
А стукачей, то сколько расплодилось! Пардон, это теперь называется активной жизненной позицией! Интересно привлекли бы сейчас к ответственности моих родителей за то, что я в первом классе каждый день три раза на колонку с 48 литровой флягой на санках гонял, чтобы коров напоить? Да и помню классе в пятом возле Ударника на МТЗ-5 без кабины, за лошадьми присматривал, чтобы далеко не убежали. Ни одного штрафа и соседи никуда не настучали, всё было норм!
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Краснодар
- Регистрация:
- 06.07.18
- Сообщений:
- 11768
Re: Родителям мальчика, помогавшего укреплять дамбу в СКО,...
Отправлено: 01.05.25 - 21:16
Цитата:
----Сейчас - да . А тогда это было в порядке вещей . Куда катимся ??
saba:
Интересно привлекли бы сейчас к ответственности моих родителей за то, что я в первом классе каждый день три раза на колонку с 48 литровой флягой на санках гонял, чтобы коров напоить?
Интересно привлекли бы сейчас к ответственности моих родителей за то, что я в первом классе каждый день три раза на колонку с 48 литровой флягой на санках гонял, чтобы коров напоить?
----Сейчас - да . А тогда это было в порядке вещей . Куда катимся ??
Родителям мальчика, помогавшего укреплять дамбу в СКО, выписали штраф в 196 тысяч тенге
Отправлено: 01.05.25 - 21:24
Цитата:
В светлое будущее!
Разницу в каких-то вещах уже вижу по высказываниям Абайки, Максафа! Какие-то моменты для них безусловные,что даже они оппоненты смотрят на них сходным образом для меня выглядит как минимум спорно! Дальше будет может не хуже, но по другому и моим понятиям там увы не место.
Гога:
Куда катимся ??
Куда катимся ??
В светлое будущее!
Разницу в каких-то вещах уже вижу по высказываниям Абайки, Максафа! Какие-то моменты для них безусловные,что даже они оппоненты смотрят на них сходным образом для меня выглядит как минимум спорно! Дальше будет может не хуже, но по другому и моим понятиям там увы не место.
Родителям мальчика, помогавшего укреплять дамбу в СКО, выписали штраф в 196 тысяч тенге
Отправлено: 01.05.25 - 21:29
Например пресловутая активная, жизненная позиция для меня зачастую это элементарное стукачество! Ну и непонятна для меня жизнь напоказ, ладно когда показывает,как в туалет ходит во всех подробностях, но когда сам на себя срок вешает с гордостью выкладывая в интернет свои преступления это вообще какая-то психиатрия! Зато не нужны Шерлоки Холмсы,расследовать ничего не нужно!
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 27.05.18
- Сообщений:
- 27517
Родителям мальчика, помогавшего укреплять дамбу в СКО, выписали штраф в 196 тысяч тенге
Отправлено: 01.05.25 - 21:32
Цитата:
Стукачество это зоновское блатное понятие. Теперь знаем, с кем имеем дело.
saba:
элементарное стукачество!
элементарное стукачество!
Стукачество это зоновское блатное понятие. Теперь знаем, с кем имеем дело.
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