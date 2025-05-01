Отправлено: - 21:16

saba:

Интересно привлекли бы сейчас к ответственности моих родителей за то, что я в первом классе каждый день три раза на колонку с 48 литровой флягой на санках гонял, чтобы коров напоить?

Цитата:----Сейчас - да . А тогда это было в порядке вещей . Куда катимся ??