Re: Родителям мальчика, помогавшего укреплять дамбу в СКО,...

Отправлено: - 16:58

Молодец наш президент и остальные, кто придумали брать за все штрафы в это трудное для страны безденежное время, спасение это спасение, но если ты из горящей избы вытащил голую бабу, то знай, что это попытка к изнасилованию или штраф 20 миллионов тенге!

ПРЕЖДЕ ЧЕМ СПАСТИ КОГО ТО, СЕМЬ РАЗ ПОДУМАЙ, кого спасти, тонущую голую несчастную, или государство, которому отдашь штраф.

Я тоже так думаю, никого спасать не нужно.