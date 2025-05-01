Отправлено: - 10:32

111: у вас разве не 20 квартир в Рудном в посуточном найме ? Да нет конечно, максимум 17 было

[Исправлено: maxsaf, 01.05.2025 - 11:33]

Цитата:И в скольких хатах у тебя теплый пол или дополнительные батареи отопления установлены? Я не из любопытства спрашиваю, тут просто аким области недавно просил кого-то разобраться с этим вопросом