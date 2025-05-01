НовостиМненияСпецпроектыФорумКонкурсыГазетаСообщить новостьЦитатыОпросыАрхив
О редакцииРекламодателямВакансииВопросы редакцииСоглашение
Наша газета в социальных сетях
Форум



Новые сообщения • Поиск

/ Список форумов » Общие форумы » Свободные темы
≡ Флуд и оффтопик (часть 9)
 
 
Страница 394 из 395«1...392393394395»
Ответить Новый топик
maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
27513
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 01.05.25 - 09:17
#5896
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Потом Кайрат скажет, что я все неправильно понял, триста ярдов были безвозмездная помощь, а теперь Украина безвозмездно отдает ресурсы, но это никак не связанные между собой безвозмездности 8-)
Профайл
maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
27513
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 01.05.25 - 09:19
#5897
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Потом Абайка скажет, что я профан в истории, не гуманитарий, и что это очередная блестящая победа Украины, войдет в историю, которую будущие Абайки будут по-своему как-то изучать :lol:
Профайл
A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
7970
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 01.05.25 - 09:32
#5898
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Skeptic:
русофобских



Можете сами расшифровать это понятие:- "..РУСОФОБ...", не бросаясь им налево-направо, не вникая в его смысл: - мне нравяться русские женщины, да и знакомых и партнёров по бизнесу среди русских у меня МНОГО, родствеников великое множество проживают в России.

Цитата:
Skeptic:
серьёзе посоветовал отвлечься



Типичное ИМПЕРСКОЕ- КОЛЛОНИАЛЬНОЕ мышление, которое в крови почти у ВСЕХ рууских.
Профайл
Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
16487
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 01.05.25 - 09:38
#5899
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
ACROS:
Акрос у нас в казахстане нету русофобии. Ну если так в мелких каких то бытовых. Мой батя отработал спокойно на казаха. Директор его потом на пенсии ещё попросил если можете поработайте ещё, если нет то сами смотрите. Дал ему подарок. 2000 евро к выходу на пенсию. закинул на карту. Ну по крайне мере взрослое поколение не имеет русофобскую натуру. Че будет дальше.? Незнаю.
Профайл
Kairat stayer
§ Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
6931
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 01.05.25 - 10:07
#5900
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Всем желаю хорошего дня, мира, радости, добра и прекрасного настроения!

Цитата:
maxsaf:
Народ будет требовать максимально жёсткий ответ на нарушение перемирия.


Конечно, глубинный и ядрёный народ будет требовать возмездия. Недавно отмечал, что ненависть будет длится долго, с обоих сторон, десятилетия. Тогда Гога мне говорит, вот стоит машина с украинскими номерами, как я понял в Краснодаре, якобы ничего и никто не обращает внимание. На беспилотники то, обращают внимание и как вы говорите, народ будет требовать ответных мер.

Для чего в России, долгое время создавали образы врагов (США, Запад, НАТО, Украина), для более-менее грамотных граждан понятно, чтобы консолидировать глубинный народ. Удерживать власть под флагом осаждённой крепости намного легче, когда кругом якобы враги, можно закручивать гайки и.т.д.

Идеологи Кремля Александр Дугин, Владислав Сурков, пропаганда на федеральных каналах России, на всяких передачах и ток-шоу прямо называли, как Скептик, что Украина антироссийская, антирусская и призывали её утилизации и.т.д.

Ниже в видео, гость Павла Иванова востоковед Игорь Димитриев говорит, что это никому не нужная война и войны развязываются не для проведения демократических преобразовании, а с целью консолидировать, точнее сплачивать общество вокруг власти и.т.д.





[Исправлено: Kairat stayer, 01.05.2025 - 11:21]
Профайл
maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
27513
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 01.05.25 - 10:32
#5901
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
111: у вас разве не 20 квартир в Рудном в посуточном найме ? Да нет конечно, максимум 17 было

И в скольких хатах у тебя теплый пол или дополнительные батареи отопления установлены? Я не из любопытства спрашиваю, тут просто аким области недавно просил кого-то разобраться с этим вопросом ;-)

[Исправлено: maxsaf, 01.05.2025 - 11:33]
Профайл
1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
44326
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 01.05.25 - 17:16
#5902
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Где вы были восемь лет?


Профайл
1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
44326
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 01.05.25 - 17:23
#5903
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
С чего у нас из русского мира начинается Родина?
Конечно же с разрухи и не только в голове..

Профайл
1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
44326
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 01.05.25 - 17:40
#5904
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Ниче себе, вроде хохлы с янки соглашение по полезным ископаемым 50 на 50 подписали!
Круто!
Такого добиться Зеленскому в условиях войны, нам в условиях мира не снилось.
Мы все полезные ископаемые отдали даром 100 на 0, ну да, они платят только налоги, не знаю, сколько там процентов и всё!
Та же Варваринка за 1 тенге россиянам, это же вообще пипец..
Профайл
maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
27513
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 01.05.25 - 17:55
#5905
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
111:
50 на 50 подписали! Круто!

Я же говорю, щас начнут победу отмечать :lol:
Профайл
Y
§ YESNO
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.05.12
Сообщений:
1612
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 01.05.25 - 17:58
#5906
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Сенат США одобрил пошлины в 500% за покупку нефти у России..

Сенат США поддержал законопроект, который вводит 500-процентные пошлины против стран, продолжающих закупать нефть и газ из России, если Москва «не начнёт серьёзные переговоры по Украине».

Об этом сообщает Bloomberg.

вот и финал войны - Россия тоже отдаст США немного народной собственности, включая Запорожскую АЭС, и на этом будет всем мир и счастье.
Профайл
Y
§ YESNO
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.05.12
Сообщений:
1612
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 01.05.25 - 18:01
#5907
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Новая мобилизация может потребоваться для войны с западными странами, которая возможна на горизонте трех-четырех лет, заявил в январе зампред комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев.

«Необходимо готовить мужское население и, естественно, защищать Родину.

Об этом надо говорить и не стесняться этого. Потому что, если действительно предстоит, не мы это развязываем.

Мы об этом не говорим, они говорят, что собираются с нами воевать», — говорил Журавлев.

Мобилизовать для этих целей можно миллион россиян, заявил в апреле командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов.

«Если бы мы мобилизовали примерно миллион человек, вооружили бы их, поставили бы в строй, то могу поклясться, что у наших врагов бравада и желание воевать с нами, сразу бы исчезла», — утверждал он.
Профайл
1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
44326
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 01.05.25 - 18:10
#5908
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
maxsaf:
же говорю, щас начнут победу отмечать

Это победа и есть.
Так бы сами разворовали 50 на 50, а тут америкосы не дадут
Знаем мы ваш народишко по нашим соседям, те еще шалуны..
Ну а то, что не дали себя уничтожить, свою страну, одна из самых слабых стран Мира, которую не смогла одолеть вторая армия в мире, это да, это конечно победа.
Профайл
Skeptic
§ Skeptic
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.11.21
Сообщений:
2300
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 01.05.25 - 18:15
#5909
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Что-то там сломалось. Правда дорогу пробивает.
...
Профайл
maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
27513
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 01.05.25 - 18:20
#5910
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
111:
Это победа и есть.

Ну само собой))
Цитата:
Заключив сделку с США о ресурсах, президент Украины Владимир Зеленский фактически сдал свою страну в юридически закрепленное рабство. Так посчитал член Общественной палаты России Владимир Рогов в беседе с РИА Новости.

«Зеленский фактически сдал подконтрольную ему территорию постукраинского пространства в юридически прописанное рабство, чтобы сохраниться у власти любой ценой», — отметил Рогов.



тыц
Профайл
Страница 394 из 395«1...392393394395»
Ответить Новый топик
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »

  • Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 8, из них зарегистрированных: 0 и гостей: 8
Зарегистрированные пользователи: Нет

Вы можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы можете голосовать

XML / RSS