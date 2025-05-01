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≡ Родителям мальчика, помогавшего укреплять дамбу в СКО, выписали штраф в 196 тысяч тенге
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
51647
Родителям мальчика, помогавшего укреплять дамбу в СКО, выписали штраф в 196 тысяч тенге
Отправлено: 01.05.25 - 16:58
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В Петропавловске отец мальчика, оказывавшего помощь в борьбе с паводком, должен будет заплатить солидный штраф. На днях пресс-служба акима области распространила ролик, в котором рассказала, что на укреплении дамбы в поселке Тепличном работают всем миром, помогают даже дети.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
44326
Re: Родителям мальчика, помогавшего укреплять дамбу в СКО,...
Отправлено: 01.05.25 - 16:58
#1
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Молодец наш президент и остальные, кто придумали брать за все штрафы в это трудное для страны безденежное время, спасение это спасение, но если ты из горящей избы вытащил голую бабу, то знай, что это попытка к изнасилованию или штраф 20 миллионов тенге!
ПРЕЖДЕ ЧЕМ СПАСТИ КОГО ТО, СЕМЬ РАЗ ПОДУМАЙ, кого спасти, тонущую голую несчастную, или государство, которому отдашь штраф.
Я тоже так думаю, никого спасать не нужно.
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Skeptic
§ Skeptic
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.11.21
Сообщений:
2300
Re: Родителям мальчика, помогавшего укреплять дамбу в СКО,...
Отправлено: 01.05.25 - 18:00
#2
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Вот это надавали людям по рукам. В следующий раз они из дома не выйдут, чтобы помогать. Просто из опасения нарваться на очередной штраф.
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v
§ vofkakst
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.06.15
Сообщений:
1256
Re: Родителям мальчика, помогавшего укреплять дамбу в СКО,...
Отправлено: 01.05.25 - 18:08
#3
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Не делай добра - не получишь зла. Это девиз жанаказахстана.
Крысы канцелярские. Вот провалятся чиновники под лед - не дай бог если рядом будет этот мальчишка и батин снегоход. Хай тонут. Таких чиновников не жалко. Воздастся им.

А мальчик - красавчик! Достойный пример
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р
* рихард
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
26.07.18
Сообщений:
724
Re: Родителям мальчика, помогавшего укреплять дамбу в СКО,...
Отправлено: 01.05.25 - 19:04
#4
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дебилы принимают решения. Неужели не видно, что форс-мажор в регионе. Все средства хороши в борьбе со стихией. В войну пионеры такого же примерно возраста также проявляли себя героически и не боялись и осуждения и обсуждения. А теперь кого это государство вырастит? патриотов?-НЕТ! за такое государство при такой политике вряд ли кто встанет горой.
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Fasd
* Fasd
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
03.12.18
Сообщений:
94
Re: Родителям мальчика, помогавшего укреплять дамбу в СКО,...
Отправлено: 01.05.25 - 19:04
#5
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Настоящий Штрафстан.https://www.youtube.com/watch?v=LHANtVLuaEE
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