Можете сами расшифровать это понятие:- "..РУСОФОБ...", не бросаясь им налево-направо, не вникая в его смысл: - мне нравяться русские женщины, да и знакомых и партнёров по бизнесу среди русских у меня МНОГО, родствеников великое множество проживают в России.
Цитата:
Skeptic: серьёзе посоветовал отвлечься
Типичное ИМПЕРСКОЕ- КОЛЛОНИАЛЬНОЕ мышление, которое в крови почти у ВСЕХ рууских.
Акрос у нас в казахстане нету русофобии. Ну если так в мелких каких то бытовых. Мой батя отработал спокойно на казаха. Директор его потом на пенсии ещё попросил если можете поработайте ещё, если нет то сами смотрите. Дал ему подарок. 2000 евро к выходу на пенсию. закинул на карту. Ну по крайне мере взрослое поколение не имеет русофобскую натуру. Че будет дальше.? Незнаю.
Всем желаю хорошего дня, мира, радости, добра и прекрасного настроения!
Цитата:
maxsaf: Народ будет требовать максимально жёсткий ответ на нарушение перемирия.
Конечно, глубинный и ядрёный народ будет требовать возмездия. Недавно отмечал, что ненависть будет длится долго, с обоих сторон, десятилетия. Тогда Гога мне говорит, вот стоит машина с украинскими номерами, как я понял в Краснодаре, якобы ничего и никто не обращает внимание. На беспилотники то, обращают внимание и как вы говорите, народ будет требовать ответных мер.
Для чего в России, долгое время создавали образы врагов (США, Запад, НАТО, Украина), для более-менее грамотных граждан понятно, чтобы консолидировать глубинный народ. Удерживать власть под флагом осаждённой крепости намного легче, когда кругом якобы враги, можно закручивать гайки и.т.д.
Идеологи Кремля Александр Дугин, Владислав Сурков, пропаганда на федеральных каналах России, на всяких передачах и ток-шоу прямо называли, как Скептик, что Украина антироссийская, антирусская и призывали её утилизации и.т.д.
Ниже в видео, гость Павла Иванова востоковед Игорь Димитриев говорит, что это никому не нужная война и войны развязываются не для проведения демократических преобразовании, а с целью консолидировать, точнее сплачивать общество вокруг власти и.т.д.
Ниче себе, вроде хохлы с янки соглашение по полезным ископаемым 50 на 50 подписали! Круто! Такого добиться Зеленскому в условиях войны, нам в условиях мира не снилось. Мы все полезные ископаемые отдали даром 100 на 0, ну да, они платят только налоги, не знаю, сколько там процентов и всё! Та же Варваринка за 1 тенге россиянам, это же вообще пипец..
Это победа и есть. Так бы сами разворовали 50 на 50, а тут америкосы не дадут Знаем мы ваш народишко по нашим соседям, те еще шалуны.. Ну а то, что не дали себя уничтожить, свою страну, одна из самых слабых стран Мира, которую не смогла одолеть вторая армия в мире, это да, это конечно победа.
Заключив сделку с США о ресурсах, президент Украины Владимир Зеленский фактически сдал свою страну в юридически закрепленное рабство. Так посчитал член Общественной палаты России Владимир Рогов в беседе с РИА Новости.
«Зеленский фактически сдал подконтрольную ему территорию постукраинского пространства в юридически прописанное рабство, чтобы сохраниться у власти любой ценой», — отметил Рогов.
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