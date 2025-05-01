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Само собой разумеется, в Казахстане никто не имеет права навязывать людям, на каком языке им говорить в личном общении и во время публичных выступлений. Все провокационные действия на эту тему с целью посеять рознь в нашем обществе, дестабилизировать ситуацию внутри страны будут пресекаться и наказываться по закону.

«Еще раз повторяю: казах с казахом должен разговаривать на казахском языке», - сказал Назарбаев в ходе торжественного собрания, посвященного Дню независимости Казахстана.

Цитата:Просто любопытно: это другое, да?Цитата: