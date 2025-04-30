НовостиМненияСпецпроектыФорумКонкурсыГазетаСообщить новостьЦитатыОпросыАрхив
О редакцииРекламодателямВакансииВопросы редакцииСоглашение
Наша газета в социальных сетях
Форум



Новые сообщения • Поиск

/ Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
≡ Взимание платы за проезд по дороге Костанай - Рудный планируют приостановить на следующей неделе
 
 
Ответить 
N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
51643
Взимание платы за проезд по дороге Костанай - Рудный планируют приостановить на следующей неделе
Отправлено: 30.04.25 - 19:20
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Об этом сегодня, 30 апреля, на брифинге сообщил директор областного филиала АО "КазАвтоЖол" Андрей ГОРВАТ. Есть обнадеживающие новости и по платной дороге в Карабалыкском районе.
Читать новость

arman_kst
§ arman_kst
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
976
Re: Взимание платы за проезд по дороге Костанай - Рудный...
Отправлено: 30.04.25 - 19:20
#1
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Дороги нужны 6 полосные
Профайл
1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
44317
Re: Взимание платы за проезд по дороге Костанай - Рудный...
Отправлено: 30.04.25 - 19:31
#2
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Сейчас только месяц пособирают десятки лямов..
Профайл
A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
7970
Re: Взимание платы за проезд по дороге Костанай - Рудный...
Отправлено: 30.04.25 - 20:51
#3
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цытата://по результатам были определены плохие участки на автодороге Екатеринбург-Алматы.//

А, нельзя было: - сперва ОБСЛЕДОВАТЬ, и потом только ВЗИМАТЬ плату.

Или хотели на ШАРУ содрать на ХАЛЯВУ денежки.
Профайл
v
§ vofkakst
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.06.15
Сообщений:
1254
Взимание платы за проезд по дороге Костанай - Рудный планируют приостановить на следующей неделе
Отправлено: 30.04.25 - 21:21
#4
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
ACROS:
А, нельзя было: - сперва ОБСЛЕДОВАТЬ, и потом только ВЗИМАТЬ плату.

Этим дебилам последовательность не довели просто
Профайл
р
§ родом из Шанхая2022
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.04.22
Сообщений:
1931
Re: Взимание платы за проезд по дороге Костанай - Рудный...
Отправлено: 30.04.25 - 23:52
#5
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
......никого венить не надо сами виноваты,мы ведь хотели жить как в европе вот наши правители и устраивают нам европейский комфорт,там правда строят дороги, автобаны сначала а затем плату вводят а у нас наоборот.....из этого следует пассажирские перевозки удорожают,грузоперевозки бабке не ходи, за продукты питания и прочее за это всё мы будем платить хотим или не хотим будем платить перевозщик не будет себе в убыток работать...
Профайл
сайлау курманов
§ сайлау курманов
(Полноправные пользователи)
Откуда:
рудный
Регистрация:
02.07.12
Сообщений:
7541
Re: Взимание платы за проезд по дороге Костанай - Рудный...
Отправлено: 01.05.25 - 09:28
#6
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Только что на каспи приложение увидел в разделе платежи нового получателя-платная дорога казавтожол. Пока никаких платежей не выставили. Видимо, я так думаю, приезжая под камерами автоматически будут начислять за пройденное расстояние, поправьте если что. Кто-то на т-токе рекомендовал сразу годовую оплатить,правда не сказал сколько,но говорит можно сэкономить
Профайл Посетить вебсайт
l
§ leoevgenij
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
25.05.14
Сообщений:
32
Re: Взимание платы за проезд по дороге Костанай - Рудный...
Отправлено: 01.05.25 - 10:44
#7
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Начисляют уже - проверяйте!На родительский на кладбище костанайское съездил, залез - на счету -80 тенге.. Закинул 100 тенге стало 20 на счету..
Профайл
Ответить 
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »

  • Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 96, из них зарегистрированных: 0 и гостей: 96
Зарегистрированные пользователи: Нет

Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать

XML / RSS