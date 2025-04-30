Re: Взимание платы за проезд по дороге Костанай - Рудный...

Отправлено: - 23:52

......никого венить не надо сами виноваты,мы ведь хотели жить как в европе вот наши правители и устраивают нам европейский комфорт,там правда строят дороги, автобаны сначала а затем плату вводят а у нас наоборот.....из этого следует пассажирские перевозки удорожают,грузоперевозки бабке не ходи, за продукты питания и прочее за это всё мы будем платить хотим или не хотим будем платить перевозщик не будет себе в убыток работать...