Даже частота, с которой президент говорит о защите других языков, заставляет его делать оговорку «само собой разумеется». Если разумеется, зачем повторять? На этот вопрос отвечает второй вид заразы - это зарубежные кукловоды и их марионетки, которые постоянно подвергают сомнению наши достижения. Читать новость
Само собой разумеется, в Казахстане никто не имеет права навязывать людям, на каком языке им говорить в личном общении и во время публичных выступлений. Все провокационные действия на эту тему с целью посеять рознь в нашем обществе, дестабилизировать ситуацию внутри страны будут пресекаться и наказываться по закону.
Просто любопытно: это другое, да?
Цитата:
«Еще раз повторяю: казах с казахом должен разговаривать на казахском языке», - сказал Назарбаев в ходе торжественного собрания, посвященного Дню независимости Казахстана.
Да что там далеко ходить: в Костанае практически все младшие группы детсадов уже перешли на госязык обучения
Ну а чё вы хотели. Когда была статья по сокращению садиков с русским языком обучения, про секретный план сокращения говорили - кто-то там против высказывался? Нет. Ну а чё теперь возмущаться? Патрули столько нервов потратили на взрослых - бесполезно. А оказывается надо было просто всех детей на казахский принудительно, и подождать 20 лет. Всё, проблема языковая сама закроется.
То. что Токаев стал вслух признавать наличие этих проблем, уже хорошо. Раньше утверждалось, что у нас с этим полный порядок и проблем нет. А конретики он, действительно, боится пока. Глядишь, и закон об иноагентах поставят в повестку дня...
Карачун: Ну и хорошо. Это же замечательно, чего переживать!?
Конечно замечательно. У вас лично как дела с казахским языком, движется потихоньку? А то мало ли, вдруг несчастный случай на работе, скорая приедет, а вы объяснить не сможете одноязычным, где болит, потом хирург отрежет лишнее. Всякое в жизни бывает...
Vit: Абайку слушать незя. Он свою опу прикрыл. Хата в РФ. Психолог етить.)
Вот, Виталий ты точно простой как я. Во Флуде видео разместил, там востоковед российский Игорь Димитриев говорит, что число азиатов в РФ будет далее расти.
А, чё ресурсов, как сказочники говорят в России много, всем хватит. Там якобы 30-40% от мировых запасов в недрах, населения мало, вроде 2% от мирового, опять же со слов сказочников. Нам двуязычным, даже мне можно переехать, школу при советах окончившему на казахском языке, не говоря об Абайке. Конечно, по желанию нужно переезжать, когда всё утрясётся, с демографией подсобим, дети и внуки будут работать на благо и на будущее .
maxsaf: У вас лично как дела с казахским языком, движется потихоньку?
У меня никак. Хирург не то отрезать не может хоть с объяснением хоть без, разве что он будет совсем баран но в этом случае и не имеет значения получит он пояснения или нет. Что касается скорой помощи - во первых в действительно критической ситуации они и сами без пояснений определят что с клиентом не так (во всяком случае подразумевается что они могут это делать), в не критической...думаю минимум в 50-ти процентах случаев я и без них определю проблему и даже способы ее решения. А так просто появится стимул довести этот показатель до сотни и всё. Я в принципе любитель естественно-научных и инженерно-технических дисциплин и учиться люблю
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