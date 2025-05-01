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≡ Тимур ГАФУРОВ: Две фобии президента
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
51643
Тимур ГАФУРОВ: Две фобии президента
Отправлено: 01.05.25 - 09:24
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Даже частота, с которой президент говорит о защите других языков, заставляет его делать оговорку «само собой разумеется». Если разумеется, зачем повторять? На этот вопрос отвечает второй вид заразы - это зарубежные кукловоды и их марионетки, которые постоянно подвергают сомнению наши достижения.
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
16487
Re: Тимур ГАФУРОВ: Две фобии президента
Отправлено: 01.05.25 - 09:24
#1
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Незнаю, я свое мнение уже сказал. В данный момент момент от старой работы избавился, да пока идут ломки как у наркомана но держусь.)

Появились выходные. Хочу записаться на курсы казахского языка. Вон Саба по твердит. Думаю зашиворот взять православного Марика тоже с собой взять на курсы.

Я уже пару слов научился дома.
Терезе-окно и тд.
Вобщем двигаемся)
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
27510
Re: Тимур ГАФУРОВ: Две фобии президента
Отправлено: 01.05.25 - 09:32
#2
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Цитата:
 Само собой разумеется, в Казахстане никто не имеет права навязывать людям, на каком языке им говорить в личном общении и во время публичных выступлений. Все провокационные действия на эту тему с целью посеять рознь в нашем обществе, дестабилизировать ситуацию внутри страны будут пресекаться и наказываться по закону.


Просто любопытно: это другое, да?

Цитата:
«Еще раз повторяю: казах с казахом должен разговаривать на казахском языке», - сказал Назарбаев в ходе торжественного собрания, посвященного Дню независимости Казахстана.


тыц
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
27510
Тимур ГАФУРОВ: Две фобии президента
Отправлено: 01.05.25 - 09:37
#3
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Цитата:
Да что там далеко ходить: в Костанае практически все младшие группы детсадов уже перешли на госязык обучения

Ну а чё вы хотели. Когда была статья по сокращению садиков с русским языком обучения, про секретный план сокращения говорили - кто-то там против высказывался? Нет. Ну а чё теперь возмущаться? Патрули столько нервов потратили на взрослых - бесполезно. А оказывается надо было просто всех детей на казахский принудительно, и подождать 20 лет. Всё, проблема языковая сама закроется.

[Исправлено: maxsaf, 01.05.2025 - 10:40]
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
16487
Re: Тимур ГАФУРОВ: Две фобии президента
Отправлено: 01.05.25 - 09:42
#4
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Цитата:
maxsaf:

А я завидую казахам которые умеют и на русском и казахском говорить.
Реально зависть. Чем я хуже.
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
27510
Re: Тимур ГАФУРОВ: Две фобии президента
Отправлено: 01.05.25 - 09:45
#5
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Цитата:
Это касается и бывших граждан Казахстана, уехавших за рубеж и ведущих оттуда проплаченные атаки на наш народ,

Так за это ещё и платят? А чё мне никто не сказал :lol:
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Skeptic
§ Skeptic
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.11.21
Сообщений:
2298
Re: Тимур ГАФУРОВ: Две фобии президента
Отправлено: 01.05.25 - 09:45
#6
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То. что Токаев стал вслух признавать наличие этих проблем, уже хорошо.
Раньше утверждалось, что у нас с этим полный порядок и проблем нет.
А конретики он, действительно, боится пока.
Глядишь, и закон об иноагентах поставят в повестку дня...
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
27510
Тимур ГАФУРОВ: Две фобии президента
Отправлено: 01.05.25 - 09:52
#7
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Цитата:
Vit:
А я завидую казахам которые умеют и на русском и казахском говорить. Реально зависть. Чем я хуже.

Долго завидовать не прийдётся. Молодежь, со слов Абайки уже русский не знает, старички не вечные, английский пока не прижился, так что скоро большинство станет одноязычными.

[Исправлено: maxsaf, 01.05.2025 - 10:53]
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К
§ Карачун
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
23.04.23
Сообщений:
1543
Re: Тимур ГАФУРОВ: Две фобии президента
Отправлено: 01.05.25 - 10:07
#8
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Цитата:
maxsaf:
так что скоро большинство станет одноязычными.

Ну и хорошо. Это же замечательно, чего переживать!?
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
16487
Тимур ГАФУРОВ: Две фобии президента
Отправлено: 01.05.25 - 10:12
#9
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Цитата:
maxsaf:
со слов Абайки уже русский не знает, старички не вечные

Абайку слушать незя. Он свою опу прикрыл. Хата в РФ. Психолог етить.)
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
27510
Тимур ГАФУРОВ: Две фобии президента
Отправлено: 01.05.25 - 10:16
#10
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Цитата:
Карачун:
Ну и хорошо. Это же замечательно, чего переживать!?

Конечно замечательно. У вас лично как дела с казахским языком, движется потихоньку? А то мало ли, вдруг несчастный случай на работе, скорая приедет, а вы объяснить не сможете одноязычным, где болит, потом хирург отрежет лишнее. Всякое в жизни бывает...

[Исправлено: maxsaf, 01.05.2025 - 11:20]
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Kairat stayer
§ Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
6931
Тимур ГАФУРОВ: Две фобии президента
Отправлено: 01.05.25 - 10:34
#11
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Цитата:
Vit:
Абайку слушать незя. Он свою опу прикрыл. Хата в РФ. Психолог етить.)


Вот, Виталий ты точно простой как я. Во Флуде видео разместил, там востоковед российский Игорь Димитриев говорит, что число азиатов в РФ будет далее расти.

А, чё ресурсов, как сказочники говорят в России много, всем хватит. Там якобы 30-40% от мировых запасов в недрах, населения мало, вроде 2% от мирового, опять же со слов сказочников. Нам двуязычным, даже мне можно переехать, школу при советах окончившему на казахском языке, не говоря об Абайке. Конечно, по желанию нужно переезжать, когда всё утрясётся, с демографией подсобим, дети и внуки будут работать на благо и на будущее :lol: :lol: :lol: .
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К
§ Карачун
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
23.04.23
Сообщений:
1543
Тимур ГАФУРОВ: Две фобии президента
Отправлено: 01.05.25 - 10:44
#12
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Цитата:
maxsaf:
У вас лично как дела с казахским языком, движется потихоньку?

У меня никак. Хирург не то отрезать не может хоть с объяснением хоть без, разве что он будет совсем баран но в этом случае и не имеет значения получит он пояснения или нет. Что касается скорой помощи - во первых в действительно критической ситуации они и сами без пояснений определят что с клиентом не так (во всяком случае подразумевается что они могут это делать), в не критической...думаю минимум в 50-ти процентах случаев я и без них определю проблему и даже способы ее решения. А так просто появится стимул довести этот показатель до сотни и всё. Я в принципе любитель естественно-научных и инженерно-технических дисциплин и учиться люблю
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