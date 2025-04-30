Отправлено: - 07:28

ACROS:

Тем более Тамп добился победы на хохлами - дожал их с редкоземельными материалами и Путин теперь с Китаем которым он обещал эти хохляцкие металы - нахер ему не нужны.

Цитата:Большая часть лития на подконтрольной РФ территории. Поэтому далеко не все получит Америка. Но Украина точно потеряет всё.