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Флуд и оффтопик (часть 9)
Флуд и оффтопик (часть 9)
A
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 16.11.19
- Сообщений:
- 7969
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 30.04.25 - 17:15
Цитата:
Что там Парад Победы в Москве отменяется???
Вроде такая инфа прошла- из-за дронов Зеленского .
Боится его В.В.П.
Skeptic:
Что там Парад Победы в Москве отменяется???
Вроде такая инфа прошла- из-за дронов Зеленского .
Боится его В.В.П.
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 10.06.22
- Сообщений:
- 4249
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 30.04.25 - 21:18
Цитата:
Бред. Цитата:
Тоже бред.Цитата:
Очередной бред.
Путин объявил перемирие и если оно будет нарушено, весь мир увидит, какого именно мира хочет Киев. Так , что как заявил Песков - "Зеленский делает много разных заявлений, по большей своей части они неудачны"
ACROS:
Вроде такая инфа прошла- из-за дронов Зеленского .
Вроде такая инфа прошла- из-за дронов Зеленского .
Бред. Цитата:
ACROS:
Боится его В.В.П.
Боится его В.В.П.
Тоже бред.Цитата:
ACROS:
Что там Парад Победы в Москве отменяется???
Что там Парад Победы в Москве отменяется???
Очередной бред.
Путин объявил перемирие и если оно будет нарушено, весь мир увидит, какого именно мира хочет Киев. Так , что как заявил Песков - "Зеленский делает много разных заявлений, по большей своей части они неудачны"
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 30.04.25 - 22:23
Цитата:
----Вы , молодой человек , через три дня празднуя 55летие , всегда не понимаете , когда это не в вашу пользу .Просто прикидываетесь ду..., ну тут ,надеюсь , поняли , кем прикидываетесь !
111:
Не понял..
Не понял..
----Вы , молодой человек , через три дня празднуя 55летие , всегда не понимаете , когда это не в вашу пользу .Просто прикидываетесь ду..., ну тут ,надеюсь , поняли , кем прикидываетесь !
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 30.04.25 - 22:35
Замечали ли вы среди своих знакомых таких людей, которые очень часто любят выкладывать фотографии своих детей в соцсетях?Если обычные люди могут выложить пару снимков для друзей или знакомых, показать сам факт, что есть дети. То не успешные женщины фотографируют чуть ли не каждый пук своих детей и постят в соцсети. "Вот это мы на прогулке, вот это мы в магазин пошли с детьми, а вот это Машенька передает конфетку Ванечке". Особенно больные устраивают сериал из фотографий, как "весело" проходит ее жизнь, благодаря детям.Дело в том, что таким женщинам нечем похвастаться перед подружками. Обычно такому явлению подвержены девушки, которые рано вышли замуж или залетели, учеба не задалась, карьера тоже.
Y
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 22.05.12
- Сообщений:
- 1610
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 01.05.25 - 01:11
Это единственное достоверное и фактическое подтверждение смерти Гитлера.
Исследования, в том числе иностранных антропологов, подтверждают, что фрагмент челюсти действительно принадлежит Гитлеру и соответствует медицинским записям главаря немецкого фашизма.
Однако, радиологические методы исследования и исследования ДНК не проводились, объясняют это соображениями сохранения целостности архива.
Исследования, в том числе иностранных антропологов, подтверждают, что фрагмент челюсти действительно принадлежит Гитлеру и соответствует медицинским записям главаря немецкого фашизма.
Однако, радиологические методы исследования и исследования ДНК не проводились, объясняют это соображениями сохранения целостности архива.
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 01.05.25 - 02:06
Цитата:
Полностью соответствует нашему форумному, великому и древнему
Гога:
подвержены девушки, которые рано вышли замуж или залетели, учеба не задалась, карьера тоже.
подвержены девушки, которые рано вышли замуж или залетели, учеба не задалась, карьера тоже.
Полностью соответствует нашему форумному, великому и древнему
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 01.05.25 - 02:08
Цитата:
В смысле если? Оно точно будет нарушено, вопрос лишь в том, сколько десятков или сотен раз.
Эл-починно:
если оно будет нарушено
если оно будет нарушено
В смысле если? Оно точно будет нарушено, вопрос лишь в том, сколько десятков или сотен раз.
A
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 16.11.19
- Сообщений:
- 7969
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 01.05.25 - 06:27
Цитата:
Цитата:
Путин зная БЕСПОМОЩНОСТЬ своей ПВО против украинских дронов, и делает хитрый ход: - якобы перемирие на Парад Победы- плохая игра при плохой мине.
Всё таки не простая дата, а юбилейная - если вдруг ОТМЕНА - народ Россий это ему не простит, да и не по ПАЦАНСКИ это- перед шутом и тапром спину гнуть.
Тем более Тамп добился победы на хохлами - дожал их с редкоземельными материалами и Путин теперь с Китаем которым он обещал эти хохляцкие металы - нахер ему не нужны.
[Исправлено: ACROS, 01.05.2025 - 07:34]
maxsaf:
Цитата:
Эл-починно:
Путин зная БЕСПОМОЩНОСТЬ своей ПВО против украинских дронов, и делает хитрый ход: - якобы перемирие на Парад Победы- плохая игра при плохой мине.
Всё таки не простая дата, а юбилейная - если вдруг ОТМЕНА - народ Россий это ему не простит, да и не по ПАЦАНСКИ это- перед шутом и тапром спину гнуть.
Тем более Тамп добился победы на хохлами - дожал их с редкоземельными материалами и Путин теперь с Китаем которым он обещал эти хохляцкие металы - нахер ему не нужны.
[Исправлено: ACROS, 01.05.2025 - 07:34]
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 01.05.25 - 07:25
Цитата:
Более того, он понимает, что Киев воспользуется перемирием и будет атаковать. Но надо правильно угадать последствия. Для меня они очевидны. Если Киев во время этого перемирия будет активно атаковать (а скорее всего так и будет) то после перемирия снова начнется мясо, максимально жёстко. Перемирие для этого и вводят, чтобы развязать руки.
ACROS:
Путин зная БЕСПОМОЩНОСТЬ своей ПВО против украинских дронов, и делает хитрый ход: - якобы перемирие на Парад Победы- плохая игра при плохой мине.
Путин зная БЕСПОМОЩНОСТЬ своей ПВО против украинских дронов, и делает хитрый ход: - якобы перемирие на Парад Победы- плохая игра при плохой мине.
Более того, он понимает, что Киев воспользуется перемирием и будет атаковать. Но надо правильно угадать последствия. Для меня они очевидны. Если Киев во время этого перемирия будет активно атаковать (а скорее всего так и будет) то после перемирия снова начнется мясо, максимально жёстко. Перемирие для этого и вводят, чтобы развязать руки.
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 01.05.25 - 07:26
Цитата:
Народ будет требовать максимально жёсткий ответ на нарушение перемирия.
ACROS:
Всё таки не простая дата, а юбилейная - если вдруг ОТМЕНА - народ Россий это ему не простит, да и не по ПАЦАНСКИ это- перед шутом и тапром спину гнуть.
Всё таки не простая дата, а юбилейная - если вдруг ОТМЕНА - народ Россий это ему не простит, да и не по ПАЦАНСКИ это- перед шутом и тапром спину гнуть.
Народ будет требовать максимально жёсткий ответ на нарушение перемирия.
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 01.05.25 - 07:28
Цитата:
Большая часть лития на подконтрольной РФ территории. Поэтому далеко не все получит Америка. Но Украина точно потеряет всё.
ACROS:
Тем более Тамп добился победы на хохлами - дожал их с редкоземельными материалами и Путин теперь с Китаем которым он обещал эти хохляцкие металы - нахер ему не нужны.
Тем более Тамп добился победы на хохлами - дожал их с редкоземельными материалами и Путин теперь с Китаем которым он обещал эти хохляцкие металы - нахер ему не нужны.
Большая часть лития на подконтрольной РФ территории. Поэтому далеко не все получит Америка. Но Украина точно потеряет всё.
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 01.05.25 - 08:44
Цитата:
Только глупый человек может в это поверить.
ACROS:
Парад Победы в Москве отменяется
Парад Победы в Москве отменяется
Только глупый человек может в это поверить.
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 01.05.25 - 08:50
Цитата:
Я бы вам на полном серьёзе посоветовал отвлечься от всех мировых проблем на какое-то время, встряхнуться...
Числа до 10-го мая.
Голова проветрится, мысли упорядочатся... Глядишь и придёт понимание реальности.
Но вы ж не прислушаетесь.
Вам нравится видеть мир в ограниченных рамках русофобских фантазий и отсутствия здравого смысла.
Сочувствую...
ACROS:
Я бы вам на полном серьёзе посоветовал отвлечься от всех мировых проблем на какое-то время, встряхнуться...
Числа до 10-го мая.
Голова проветрится, мысли упорядочатся... Глядишь и придёт понимание реальности.
Но вы ж не прислушаетесь.
Вам нравится видеть мир в ограниченных рамках русофобских фантазий и отсутствия здравого смысла.
Сочувствую...
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