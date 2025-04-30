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≡ Флуд и оффтопик (часть 9)
 
 
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
7969
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 30.04.25 - 17:15
#5881
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Цитата:
Skeptic:



Что там Парад Победы в Москве отменяется???

Вроде такая инфа прошла- из-за дронов Зеленского .

Боится его В.В.П.
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maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
27501
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 30.04.25 - 18:15
#5882
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Цитата:
ACROS:
Что там Парад Победы в Москве отменяется???

Цитата:
Зеленский делает много разных заявлений, по большей своей части они неудачны. Парад будет, и мы с вами будем с гордостью наблюдать за этим парадом

Дмитрий Песков



тыц
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Эл-починно
§ Эл-починно
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
10.06.22
Сообщений:
4249
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 30.04.25 - 21:18
#5883
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Цитата:
ACROS:
Вроде такая инфа прошла- из-за дронов Зеленского .

Бред. Цитата:
ACROS:
Боится его В.В.П.

Тоже бред.Цитата:
ACROS:
Что там Парад Победы в Москве отменяется???

Очередной бред.

Путин объявил перемирие и если оно будет нарушено, весь мир увидит, какого именно мира хочет Киев. Так , что как заявил Песков - "Зеленский делает много разных заявлений, по большей своей части они неудачны"
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Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
11763
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 30.04.25 - 22:23
#5884
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Цитата:
111:
Не понял..

----Вы , молодой человек , через три дня празднуя 55летие , всегда не понимаете , когда это не в вашу пользу .Просто прикидываетесь ду..., ну тут ,надеюсь , поняли , кем прикидываетесь !
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Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
11763
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 30.04.25 - 22:35
#5885
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Замечали ли вы среди своих знакомых таких людей, которые очень часто любят выкладывать фотографии своих детей в соцсетях?Если обычные люди могут выложить пару снимков для друзей или знакомых, показать сам факт, что есть дети. То не успешные женщины фотографируют чуть ли не каждый пук своих детей и постят в соцсети. "Вот это мы на прогулке, вот это мы в магазин пошли с детьми, а вот это Машенька передает конфетку Ванечке". Особенно больные устраивают сериал из фотографий, как "весело" проходит ее жизнь, благодаря детям.Дело в том, что таким женщинам нечем похвастаться перед подружками. Обычно такому явлению подвержены девушки, которые рано вышли замуж или залетели, учеба не задалась, карьера тоже.
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Y
§ YESNO
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.05.12
Сообщений:
1610
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 01.05.25 - 01:11
#5886
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Это единственное достоверное и фактическое подтверждение смерти Гитлера.

Исследования, в том числе иностранных антропологов, подтверждают, что фрагмент челюсти действительно принадлежит Гитлеру и соответствует медицинским записям главаря немецкого фашизма.

Однако, радиологические методы исследования и исследования ДНК не проводились, объясняют это соображениями сохранения целостности архива.
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maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
27501
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 01.05.25 - 02:06
#5887
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Цитата:
Гога:
подвержены девушки, которые рано вышли замуж или залетели, учеба не задалась, карьера тоже.

Полностью соответствует нашему форумному, великому и древнему :lol:
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maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
27501
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 01.05.25 - 02:08
#5888
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Цитата:
Эл-починно:
если оно будет нарушено

В смысле если? Оно точно будет нарушено, вопрос лишь в том, сколько десятков или сотен раз.
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
7969
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 01.05.25 - 06:27
#5889
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Цитата:
maxsaf:

Цитата:
Эл-починно:


Путин зная БЕСПОМОЩНОСТЬ своей ПВО против украинских дронов, и делает хитрый ход: - якобы перемирие на Парад Победы- плохая игра при плохой мине.

Всё таки не простая дата, а юбилейная - если вдруг ОТМЕНА - народ Россий это ему не простит, да и не по ПАЦАНСКИ это- перед шутом и тапром спину гнуть.

Тем более Тамп добился победы на хохлами - дожал их с редкоземельными материалами и Путин теперь с Китаем которым он обещал эти хохляцкие металы - нахер ему не нужны.

[Исправлено: ACROS, 01.05.2025 - 07:34]
Профайл
maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
27501
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 01.05.25 - 07:25
#5890
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Цитата:
ACROS:
Путин зная БЕСПОМОЩНОСТЬ своей ПВО против украинских дронов, и делает хитрый ход: - якобы перемирие на Парад Победы- плохая игра при плохой мине.

Более того, он понимает, что Киев воспользуется перемирием и будет атаковать. Но надо правильно угадать последствия. Для меня они очевидны. Если Киев во время этого перемирия будет активно атаковать (а скорее всего так и будет) то после перемирия снова начнется мясо, максимально жёстко. Перемирие для этого и вводят, чтобы развязать руки.
Профайл
maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
27501
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 01.05.25 - 07:26
#5891
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Цитата:
ACROS:
Всё таки не простая дата, а юбилейная - если вдруг ОТМЕНА - народ Россий это ему не простит, да и не по ПАЦАНСКИ это- перед шутом и тапром спину гнуть.

Народ будет требовать максимально жёсткий ответ на нарушение перемирия.
Профайл
maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
27501
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 01.05.25 - 07:28
#5892
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Цитата:
ACROS:
Тем более Тамп добился победы на хохлами - дожал их с редкоземельными материалами и Путин теперь с Китаем которым он обещал эти хохляцкие металы - нахер ему не нужны.

Большая часть лития на подконтрольной РФ территории. Поэтому далеко не все получит Америка. Но Украина точно потеряет всё.
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Skeptic
§ Skeptic
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.11.21
Сообщений:
2297
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 01.05.25 - 08:44
#5893
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Цитата:
ACROS:
Парад Победы в Москве отменяется

:-) Только глупый человек может в это поверить.
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Skeptic
§ Skeptic
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.11.21
Сообщений:
2297
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 01.05.25 - 08:50
#5894
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Цитата:
ACROS:

Я бы вам на полном серьёзе посоветовал отвлечься от всех мировых проблем на какое-то время, встряхнуться...
Числа до 10-го мая. :-)
Голова проветрится, мысли упорядочатся... Глядишь и придёт понимание реальности. :-)
Но вы ж не прислушаетесь. :-)
Вам нравится видеть мир в ограниченных рамках русофобских фантазий и отсутствия здравого смысла.
Сочувствую...
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