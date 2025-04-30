Отправлено: - 23:58

Vit:

Я ваще предлагаю визу и проверять каждого и это не сарказм.

Цитата:......какая такая ещё виза? к нам и так палкой не загонишь а тебе ещё визу подавай.....ты знаешь сколько стоит билет в летний сезон каникул выетить из Франкфурта через Астану в Кустанай больше ТЫСИ не хочешь....дешевле в Дубай слетать отдохнуть чем к нам...