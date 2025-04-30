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≡ Как будут работать ЦОНы на майские праздники в Костанае?
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
51641
Как будут работать ЦОНы на майские праздники в Костанае?
Отправлено: 30.04.25 - 22:49
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Режим работы, который установят в ЦОНах и СпецЦОНах в связи с праздничными днями в Казахстане, сообщила пресс-служба НАО "Правительство для граждан". Нерабочими днями будут 1, 7 и 9 мая.
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абике
§ абике
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
15.12.23
Сообщений:
834
Re: Как будут работать ЦОНы на майские праздники в Костанае?
Отправлено: 30.04.25 - 22:49
#1
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Когда уже переедет на новое место ЦОН по Тарана 46?
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