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Более 120 сторонников здорового образа жизни из Костанайской области, Астаны и Караганды стали частью большого бегового события
Более 120 сторонников здорового образа жизни из Костанайской области, Астаны и Караганды стали частью большого бегового события
N
Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 51640
Более 120 сторонников здорового образа жизни из Костанайской области, Астаны и Караганды стали частью большого бегового события
Отправлено: 30.04.25 - 17:20
В Триатлон-парке Костаная прошел легкоатлетический забег «Neroznak Joly», посвященный двухлетию профессиональной школа бега «Neroznak_team». Первая открытая тренировка для любителей бега в этой школе состоялась 19 апреля 2023 года.
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(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Тегусигальпа, Гондурас
- Регистрация:
- 14.01.15
- Сообщений:
- 3743
Re: Более 120 сторонников здорового образа жизни из Костанайской...
Отправлено: 30.04.25 - 17:20
Дедок на восьмом фото похож на Арнольда Шварценеггера.
A
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 16.11.19
- Сообщений:
- 7967
Re: Более 120 сторонников здорового образа жизни из Костанайской...
Отправлено: 30.04.25 - 17:45
Цитата:
Как переводиться слово: "...Нерошак-теам.."; Теам- это вроде - время, , а нерошак - кроме фамилии естественно ?
Это комерческое предприятие ??? И сколько стоит абонемент ???
юля елиссева:
Как переводиться слово: "...Нерошак-теам.."; Теам- это вроде - время, , а нерошак - кроме фамилии естественно ?
Это комерческое предприятие ??? И сколько стоит абонемент ???
v
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 22.06.15
- Сообщений:
- 1254
Re: Более 120 сторонников здорового образа жизни из Костанайской...
Отправлено: 30.04.25 - 18:34
Цитата:
Нерознак - фамилия. основателя видимо.
Team - команда, а не время
ACROS:
Нерознак - фамилия. основателя видимо.
Team - команда, а не время
s
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Костанай
- Регистрация:
- 05.02.15
- Сообщений:
- 7720
Re: Более 120 сторонников здорового образа жизни из Костанайской...
Отправлено: 30.04.25 - 18:41
Цитата:
Я могу конечно ошибаться, но как мне кажется это и есть издатель НГ Сергей Миролюбов. Лет 20 -25 его не видел. Дедки особо не бегают, тем более похожие на Шварца! Я же на полгода его старше, что и я дедок что ли! Категорически не согласен!!!
юля елиссева:
Дедок на восьмом фото похож на Арнольда
Дедок на восьмом фото похож на Арнольда
Я могу конечно ошибаться, но как мне кажется это и есть издатель НГ Сергей Миролюбов. Лет 20 -25 его не видел. Дедки особо не бегают, тем более похожие на Шварца! Я же на полгода его старше, что и я дедок что ли! Категорически не согласен!!!
Более 120 сторонников здорового образа жизни из Костанайской области, Астаны и Караганды стали частью большого бегового события
Отправлено: 30.04.25 - 19:20
Цитата:
А что, он не сидит такой толстый и важный в депутатских креслах?
Разве это он?
saba:
издатель НГ Сергей Миролюбов. Лет
издатель НГ Сергей Миролюбов. Лет
А что, он не сидит такой толстый и важный в депутатских креслах?
Разве это он?
Более 120 сторонников здорового образа жизни из Костанайской области, Астаны и Караганды стали частью большого бегового события
Отправлено: 30.04.25 - 19:28
А, порылся, похож, оказывается он не такой и древний, ровесник почти, и пока я за телками бегал, этот делал бабки, и теперь у меня ни телок ни бабок, кроме жены и детей, а у него..
Вот ведь как в жизни бывает.
Зато он мне тогда бомжу, помог купить квартиру, вот такой вот четкий и Уважаемый мной человечище!
Я то думал сейчас бегает вокруг Ак Орды там, с бабками, кому дать и у кого взять, а он оказывается тут бегает..
[Исправлено: 111, 30.04.2025 - 20:29]
[Исправлено: Тимур Гафуров, 30.04.2025 - 19:53]
Вот ведь как в жизни бывает.
Зато он мне тогда бомжу, помог купить квартиру, вот такой вот четкий и Уважаемый мной человечище!
Я то думал сейчас бегает вокруг Ак Орды там, с бабками, кому дать и у кого взять, а он оказывается тут бегает..
[Исправлено: 111, 30.04.2025 - 20:29]
[Исправлено: Тимур Гафуров, 30.04.2025 - 19:53]
(Уважаемые пользователи)
- Регистрация:
- 15.05.11
- Сообщений:
- 10297
Re: Более 120 сторонников здорового образа жизни из Костанайской...
Отправлено: 30.04.25 - 19:58
Молодцы,занимаются спортом,находят единомышленников и всё это без лишней показухи.
Можно же оказывается бегать не перекрывая при этом весь город.
Можно же оказывается бегать не перекрывая при этом весь город.
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 09.02.12
- Сообщений:
- 16482
Re: Более 120 сторонников здорового образа жизни из Костанайской...
Отправлено: 30.04.25 - 20:21
А когда будет вело пробежка?. Я пока дома хочу показать свой евроспорт).
A
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 16.11.19
- Сообщений:
- 7967
Re: Более 120 сторонников здорового образа жизни из Костанайской...
Отправлено: 30.04.25 - 20:43
Цитата:
На судьбу не надо обижаться: - есть наши ровесники которые были и с бабками и с девками, но просто физически не дожили до этого возраста- мы то просто живём и радуемся.
Насчёт бабок: - у вас разве не 20 квартир в Рудном в посуточном найме ?
111:
теперь у меня ни телок ни бабок, кроме жены и детей,
теперь у меня ни телок ни бабок, кроме жены и детей,
На судьбу не надо обижаться: - есть наши ровесники которые были и с бабками и с девками, но просто физически не дожили до этого возраста- мы то просто живём и радуемся.
Насчёт бабок: - у вас разве не 20 квартир в Рудном в посуточном найме ?
Более 120 сторонников здорового образа жизни из Костанайской области, Астаны и Караганды стали частью большого бегового события
Отправлено: 30.04.25 - 21:10
Цитата:
Цитата:
Да нет конечно, максимум 17 было
Да и про другое я, я не бизнесмен, не воспользовался вовремя, не купил магазин, хотя все говорили тогда, базу отдыха в Сосновом и не сделал парикмахерскую, хотя хату под нее брал однажды, ну как то так
Сейчас конечно все ушло, а еще лет 7 назад не знал куда бабки пихать как говорится..
ACROS:
Цитата:
Насчёт бабок: - у вас разве не 20 квартир в Рудном в посуточном найме ?
Да нет конечно, максимум 17 было
Да и про другое я, я не бизнесмен, не воспользовался вовремя, не купил магазин, хотя все говорили тогда, базу отдыха в Сосновом и не сделал парикмахерскую, хотя хату под нее брал однажды, ну как то так
Сейчас конечно все ушло, а еще лет 7 назад не знал куда бабки пихать как говорится..
v
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 22.06.15
- Сообщений:
- 1254
Re: Более 120 сторонников здорового образа жизни из Костанайской...
Отправлено: 30.04.25 - 21:19
Цитата:
а зачем не перекрывать, когда можно перекрыть?) че как лохи, просто бегать что ли?) а понты куда девать?
Добринцофф:
Можно же оказывается бегать не перекрывая при этом весь город.
Можно же оказывается бегать не перекрывая при этом весь город.
а зачем не перекрывать, когда можно перекрыть?) че как лохи, просто бегать что ли?) а понты куда девать?
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