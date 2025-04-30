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≡ Взимание платы за проезд по дороге Костанай - Рудный планируют приостановить на следующей неделе
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
51640
Взимание платы за проезд по дороге Костанай - Рудный планируют приостановить на следующей неделе
Отправлено: 30.04.25 - 19:20
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Об этом сегодня, 30 апреля, на брифинге сообщил директор областного филиала АО "КазАвтоЖол" Андрей ГОРВАТ. Есть обнадеживающие новости и по платной дороге в Карабалыкском районе.
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arman_kst
§ arman_kst
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
975
Re: Взимание платы за проезд по дороге Костанай - Рудный...
Отправлено: 30.04.25 - 19:20
#1
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Дороги нужны 6 полосные
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
44317
Re: Взимание платы за проезд по дороге Костанай - Рудный...
Отправлено: 30.04.25 - 19:31
#2
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Сейчас только месяц пособирают десятки лямов..
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
7967
Re: Взимание платы за проезд по дороге Костанай - Рудный...
Отправлено: 30.04.25 - 20:51
#3
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Цытата://по результатам были определены плохие участки на автодороге Екатеринбург-Алматы.//

А, нельзя было: - сперва ОБСЛЕДОВАТЬ, и потом только ВЗИМАТЬ плату.

Или хотели на ШАРУ содрать на ХАЛЯВУ денежки.
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v
§ vofkakst
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.06.15
Сообщений:
1254
Взимание платы за проезд по дороге Костанай - Рудный планируют приостановить на следующей неделе
Отправлено: 30.04.25 - 21:21
#4
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Цитата:
ACROS:
А, нельзя было: - сперва ОБСЛЕДОВАТЬ, и потом только ВЗИМАТЬ плату.

Этим дебилам последовательность не довели просто
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