Отправлено: - 20:43

111:

теперь у меня ни телок ни бабок, кроме жены и детей,

Цитата:На судьбу не надо обижаться: - есть наши ровесники которые были и с бабками и с девками, но просто физически не дожили до этого возраста- мы то просто живём и радуемся.Насчёт бабок: - у вас разве не 20 квартир в Рудном в посуточном найме ?