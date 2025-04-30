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≡ Более 120 сторонников здорового образа жизни из Костанайской области, Астаны и Караганды стали частью большого бегового события
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
51640
Более 120 сторонников здорового образа жизни из Костанайской области, Астаны и Караганды стали частью большого бегового события
Отправлено: 30.04.25 - 17:20
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В Триатлон-парке Костаная прошел легкоатлетический забег «Neroznak Joly», посвященный двухлетию профессиональной школа бега «Neroznak_team». Первая открытая тренировка для любителей бега в этой школе состоялась 19 апреля 2023 года.
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юля елиссева
§ юля елиссева
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Тегусигальпа, Гондурас
Регистрация:
14.01.15
Сообщений:
3743
Re: Более 120 сторонников здорового образа жизни из Костанайской...
Отправлено: 30.04.25 - 17:20
#1
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Дедок на восьмом фото похож на Арнольда Шварценеггера.
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
7965
Re: Более 120 сторонников здорового образа жизни из Костанайской...
Отправлено: 30.04.25 - 17:45
#2
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Цитата:
юля елиссева:



Как переводиться слово: "...Нерошак-теам.."; Теам- это вроде - время, , а нерошак - кроме фамилии естественно ?
Это комерческое предприятие ??? И сколько стоит абонемент ???
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v
§ vofkakst
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.06.15
Сообщений:
1252
Re: Более 120 сторонников здорового образа жизни из Костанайской...
Отправлено: 30.04.25 - 18:34
#3
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Цитата:
ACROS:

Нерознак - фамилия. основателя видимо.
Team - команда, а не время
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
7720
Re: Более 120 сторонников здорового образа жизни из Костанайской...
Отправлено: 30.04.25 - 18:41
#4
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Цитата:
юля елиссева:
Дедок на восьмом фото похож на Арнольда

Я могу конечно ошибаться, но как мне кажется это и есть издатель НГ Сергей Миролюбов. Лет 20 -25 его не видел. Дедки особо не бегают, тем более похожие на Шварца! Я же на полгода его старше, что и я дедок что ли! Категорически не согласен!!!
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
44316
Более 120 сторонников здорового образа жизни из Костанайской области, Астаны и Караганды стали частью большого бегового события
Отправлено: 30.04.25 - 19:20
#5
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Цитата:
saba:
издатель НГ Сергей Миролюбов. Лет

А что, он не сидит такой толстый и важный в депутатских креслах?
Разве это он?
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
44316
Более 120 сторонников здорового образа жизни из Костанайской области, Астаны и Караганды стали частью большого бегового события
Отправлено: 30.04.25 - 19:28
#6
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А, порылся, похож, оказывается он не такой и древний, ровесник почти, и пока я за телками бегал, этот делал бабки, и теперь у меня ни телок ни бабок, кроме жены и детей, а у него и бабки и разумеется телки..
Вот ведь как в жизни бывает.
Зато он мне тогда бомжу, помог купить квартиру, вот такой вот четкий и Уважаемый мной человечище!
Я то думал сейчас бегает вокруг Ак Орды там, с бабками, кому дать и у кого взять, а он оказывается тут бегает..

[Исправлено: 111, 30.04.2025 - 20:29]
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