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≡ В Костанае прошли областные соревнования по асык-ату среди...
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
51640
В Костанае прошли областные соревнования по асык-ату среди...
Отправлено: 30.04.25 - 18:39
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В Костанае прошли областные соревнования по асык-ату среди детсадовцев. Из-за нарушений при судействе результаты аннулировали. Призы отобрали и заставили переиграть. Применимы ли такие критерии к детским соревнованиям?
Результаты опроса

v
§ vofkakst
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.06.15
Сообщений:
1252
В Костанае прошли областные соревнования по асык-ату среди...
Отправлено: 30.04.25 - 18:39
#1
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Отнять у ребенка победу - это как конфетку отобрать. Только больнее. Ну а судить соревнования , пусть даже и детские , должны компетентные люди. Могли бы, если и обо$р@лись в судействе - всех победителями сделать. Дети были бы счастливы. Но нет.
Суровые казахстанские реалии. Готовим детей к жизни в справедливом обществе. Счастливые дети - это не про нас...

[Исправлено: vofkakst, 30.04.2025 - 18:41]
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