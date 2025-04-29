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≡ Казахстанцев призывают участвовать в войне: МВД и КНБ проводят проверку
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
51640
Казахстанцев призывают участвовать в войне: МВД и КНБ проводят проверку
Отправлено: 29.04.25 - 11:02
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В последнее время в соцсетях рассылают фотографии, на которых изображены листовки с агитацией к участию в войне. В этих буклетах упоминается Министерство обороны Российской Федерации, а также контактные данные.
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
27496
Казахстанцев призывают участвовать в войне: МВД и КНБ проводят проверку
Отправлено: 30.04.25 - 09:09
#45
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Цитата:
111:
Я спрашиваю где я соврал?

В #28
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
16481
Казахстанцев призывают участвовать в войне: МВД и КНБ проводят проверку
Отправлено: 30.04.25 - 09:09
#46
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Цитата:
111:
Я спрашиваю где я соврал?

Это уже игра слов.
Профайл
1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
44316
Казахстанцев призывают участвовать в войне: МВД и КНБ проводят проверку
Отправлено: 30.04.25 - 09:11
#47
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Цитата:
maxsaf:
В #28

Что там, не огонь и не люди, кони что ли?
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
44316
Казахстанцев призывают участвовать в войне: МВД и КНБ проводят проверку
Отправлено: 30.04.25 - 09:12
#48
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Цитата:
Vit:
Это уже игра слов.

Какая игра?
Там что то горит и какие то люди.
Ты думаешь там игра в покер?
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EvilWizard
§ EvilWizard
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
02.04.24
Сообщений:
162
Re: Казахстанцев призывают участвовать в войне: МВД и КНБ...
Отправлено: 30.04.25 - 09:24
#49
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Цитата:
Vit:
А когда надоело и хочется соседа по башке ударить что б он долго не просыпался?)

Тогда не нужно удивляться, что этот сосед ответит. Да так ответит, что у самого позвоночник в трусы провалится, что и произошло :lol:

Цитата:
maxsaf:
Что ты видишь на этой картинке?

Такие картинки можно было увидеть и в январе 2022 года в Казахстане. Если говорить о картинках. И точно также можно было использовать внутреннее дело Казахстана как повод для агрессии. Можно было? Уж кому-кому, но точно ни современной России бороться с "нацизмом", так как она сама этим поражена до мозга костей - и уже давно. И поражена она этой гнилью даже уж и похлеще, чем все её соседи вместе взятые.
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
27496
Казахстанцев призывают участвовать в войне: МВД и КНБ проводят проверку
Отправлено: 30.04.25 - 09:40
#50
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Цитата:
111:
Что там, не огонь и не люди, кони что ли?

Нет, там твое враньё.
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
27496
Казахстанцев призывают участвовать в войне: МВД и КНБ проводят проверку
Отправлено: 30.04.25 - 09:44
#51
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Цитата:
EvilWizard:
Такие картинки можно было увидеть и в январе 2022 года в Казахстане. Если говорить о картинках

Согласен, картинки были похожи. Но чтобы увидеть разницу надо было углубляться в детали, а она там точно присутствует.
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EvilWizard
§ EvilWizard
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
02.04.24
Сообщений:
162
Re: Казахстанцев призывают участвовать в войне: МВД и КНБ...
Отправлено: 30.04.25 - 11:04
#52
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Цитата:
maxsaf:
а она там точно присутствует

Согласен и вот даже спорить не буду. Просто потому что этой разницы там может быть сколько угодно. Но это украинский вопрос, внутренний.

Никто и ничто лично меня не убедит в том, что подобное печальное, трагические событие (как в Одессе 2014 года) - это достаточный повод, чтобы развязать войну под предлогом защиты Донбасса: положить несколько своих армий, несколько армий противника (совокупно более миллиона жизней и инвалидов с искалеченными жизнями НАВСЕГДА), сделать с десяток миллионов человек беженцами, разрушить множество городов якобы защищаемого Донбасса до основания, что бы что? Чтобы освободить Украину от некого нацизма, которого у самих за глаза? Заодно и от всего остального и всех благ цивилизации освободить тот самый защищаемый Донбасс? Вот реально если бы кого-то хотели защищать, и тех, кто хотел этого, ждунов "русского мира", то ничего не мешало им переселять к себе.

А вообще всё это делать, вот так вот "защищать", всё выжигая дотла и всё уничтожая под корень - нужно быть в своём уме или же нужно быть невменяемым? Нашли борцов с нацизмом...
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
7720
Казахстанцев призывают участвовать в войне: МВД и КНБ проводят проверку
Отправлено: 30.04.25 - 12:32
#53
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Цитата:
Эл-починно:
Отличить реальное от невероятного, тоже не всем дано.

Странно как то упустил я момент! Чьи войска пересекли государственную границу другого государства 22.02.24 года, неужели украинские? Ай ай ай!
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
7720
Казахстанцев призывают участвовать в войне: МВД и КНБ проводят проверку
Отправлено: 30.04.25 - 12:56
#54
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Цитата:
maxsaf:
Подсказка: это снято в Одессе в 2014 году

И что? А у Вас случайно нет картинок Грозного или Урус Марта на в 90 е годы! Там целенаправленно жгли дома авиация государства, а здесь какие то отморозки.
Ах ну да там же чеченцы, а они все террористы, как и украинцы все нацисты, их не жалко, не то что своих граждан РФ которые мирно протестовали на территории другого государства против политики другого государства, а их вот так вот! И правильно лупанули бомбами по театру и храму в Одессе! Пусть знают!
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директор пляжа
§ директор пляжа
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
08.08.18
Сообщений:
768
Re: Казахстанцев призывают участвовать в войне: МВД и КНБ...
Отправлено: 30.04.25 - 14:04
#55
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Цитата:
abaika95:
И чё сделают? Интернет запретят?))

за рассылку заведомо ложной информации что бывает?
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
27496
Казахстанцев призывают участвовать в войне: МВД и КНБ проводят проверку
Отправлено: 30.04.25 - 18:21
#56
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Цитата:
EvilWizard:
Никто и ничто лично меня не убедит в том, что подобное печальное, трагические событие (как в Одессе 2014 года) - это достаточный повод, чтобы развязать войну под предлогом защиты Донбасса:

Тоже согласен, недостаточный, потому что не единственный.
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