Отправлено: - 15:24

Первая попытка ввести очередь для перевозчиков была предпринята в конце ноября 2024 года. Систему хотели ввести в действие с 27 ноября, а сообщили о нововведении за день до этого. Но уже через неделю проект приостановили. В мае будет вторая попытка.