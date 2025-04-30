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≡ Горящие туры, сгоревшие суммы - Турагентство в Костанае обвиняют в обмане клиентов
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
51638
Горящие туры, сгоревшие суммы - Турагентство в Костанае обвиняют в обмане клиентов
Отправлено: 30.04.25 - 16:41
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Перед летним сезоном любителям отдохнуть за рубежом будет полезно следить за судебным процессом над Натальей ВАСИЛЬЧУК - детали сделок потерпевших с подсудимой могут пригодиться при заключении аналогичных или даже при выборе турагента.
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Y
§ YESNO
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.05.12
Сообщений:
1609
Re: Горящие туры, сгоревшие суммы - Турагентство в Костанае...
Отправлено: 30.04.25 - 16:41
#1
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так там сумма примерно на 60 млн нарисовывается /
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Y
§ YESNO
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.05.12
Сообщений:
1609
Горящие туры, сгоревшие суммы - Турагентство в Костанае обвиняют в обмане клиентов
Отправлено: 30.04.25 - 16:41
#2
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упс

[Исправлено: YESNO, 30.04.2025 - 17:42]
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
7965
Re: Горящие туры, сгоревшие суммы - Турагентство в Костанае...
Отправлено: 30.04.25 - 17:12
#3
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Цитата:///За 420 000 хотите посадить человека?//

Совсем смешно: -"...а, за сколько надо...."
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