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≡ Электронную очередь вводят на пункте пропуска "Кайрак" в Костанайской области. Снова
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
51638
Электронную очередь вводят на пункте пропуска "Кайрак" в Костанайской области. Снова
Отправлено: 30.04.25 - 15:24
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Первая попытка ввести очередь для перевозчиков была предпринята в конце ноября 2024 года. Систему хотели ввести в действие с 27 ноября, а сообщили о нововведении за день до этого. Но уже через неделю проект приостановили. В мае будет вторая попытка.
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
16481
Re: Электронную очередь вводят на пункте пропуска...
Отправлено: 30.04.25 - 15:24
#1
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Не че не сказано про наши легковые. Наши братья как?
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
16481
Re: Электронную очередь вводят на пункте пропуска...
Отправлено: 30.04.25 - 15:49
#2
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Я ваще предлагаю визу и проверять каждого и это не сарказм.
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р
§ рихард
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
26.07.18
Сообщений:
723
Re: Электронную очередь вводят на пункте пропуска...
Отправлено: 30.04.25 - 17:40
#3
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информация половинчатая. А с легковыми как? по прежней схеме? как с автобусами и маршрутками?. Блин когда железную дорогу откроят?
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