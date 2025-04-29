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Яндекс.Такси принял новые обязательства по тарифам и комиссии после аудита АЗРК
Яндекс.Такси принял новые обязательства по тарифам и комиссии после аудита АЗРК
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